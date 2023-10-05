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В Екатеринбурге появятся 80 трамваев и 50 троллейбусов

В Екатеринбурге появятся 80 трамваев и 50 троллейбусов

5 октября 2023, 04:30
Фото: 1MI
В Екатеринбург планируется поставить новые городские трамваи и троллейбусы.

О том, что в городе появится новая партия общественного транспорта, рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании во время строительного форума.

Орлов также отметил, что удобный транспорт оказывает влияние на комфортное передвижение екатеринбуржцев по городу. Кроме того, благодаря обновлению транспорта улучшается ситуация с транспортной доступностью в новые микрорайоны, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Напомним, в 2023 году в Нижний Тагил закупят 40 новых городских автобусов, общая стоимость которых составит 414 миллионов рублей.

40 автобусов за 414 млн рублей закупит мэрия Нижнего Тагила в 2023 году
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