В Екатеринбурге появятся 80 трамваев и 50 троллейбусов

Орлов также отметил, что удобный транспорт оказывает влияние на комфортное передвижение екатеринбуржцев по городу. Кроме того, благодаря обновлению транспорта улучшается ситуация с транспортной доступностью в новые микрорайоны, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.