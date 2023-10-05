В Екатеринбурге появятся 80 трамваев и 50 троллейбусов

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
О том, что в городе появится новая партия общественного транспорта, рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании во время строительного форума.
Орлов также отметил, что удобный транспорт оказывает влияние на комфортное передвижение екатеринбуржцев по городу. Кроме того, благодаря обновлению транспорта улучшается ситуация с транспортной доступностью в новые микрорайоны, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Напомним, в 2023 году в Нижний Тагил закупят 40 новых городских автобусов, общая стоимость которых составит 414 миллионов рублей.