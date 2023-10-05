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Published Сегодня, 10:05

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Updated Сегодня, 10:07

В Екатеринбурге участник преступной банды не смог выйти из тюрьмы по УДО

В Екатеринбурге участник преступной банды не смог выйти из тюрьмы по УДО

5 октября 2023, 10:05
Фото: 1MI
В Екатеринбурге заключенный, который являлся участником преступной группировки, попытался выйти из тюрьмы досрочно. Однако ему отказали.

В прошлом мужчина совершал рейдерские захваты предприятий, убивал людей и совершал ряд других тяжких преступлений, сообщили в региональной прокуратуре.

Речь идет об осужденном Андрее Ковалеве, который был членом преступного сообщества, нападал на должностных лиц, представителей правоохранительных органов.

К примеру, в 2009 году он напал на отца начальника отделения следственного управления при УВД по Первореченскому району Владивостока. Позднее банда нападала и на его сына. Оба скончались от полученных травм.

В 2013 году злоумышленнику вынесли приговор по ряду уголовных статей. Ему назначили 21 год колонии строгого режима. В тюрьме злоумышленнику осталось сидеть 6,5 лет, однако он стал просить выпустить его по УДО.

Прокурор ему отказал из-за ряда причин. Например, потому что вину в прошлых преступлениях злоумышленник так и не признал. Мужчина продолжит отбывать наказание в пенитенциарном учреждении.

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#Происшествия#Прокуратура#Убийство#Тюрьма#Колония строгого режима#Правоохранительные органы#Екатеринбург#УДО#Дарья Сорокина#Преступная банда#Рейдерские захваты
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