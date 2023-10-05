В Екатеринбурге участник преступной банды не смог выйти из тюрьмы по УДО

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
В прошлом мужчина совершал рейдерские захваты предприятий, убивал людей и совершал ряд других тяжких преступлений, сообщили в региональной прокуратуре.
Речь идет об осужденном Андрее Ковалеве, который был членом преступного сообщества, нападал на должностных лиц, представителей правоохранительных органов.
К примеру, в 2009 году он напал на отца начальника отделения следственного управления при УВД по Первореченскому району Владивостока. Позднее банда нападала и на его сына. Оба скончались от полученных травм.
В 2013 году злоумышленнику вынесли приговор по ряду уголовных статей. Ему назначили 21 год колонии строгого режима. В тюрьме злоумышленнику осталось сидеть 6,5 лет, однако он стал просить выпустить его по УДО.
Прокурор ему отказал из-за ряда причин. Например, потому что вину в прошлых преступлениях злоумышленник так и не признал. Мужчина продолжит отбывать наказание в пенитенциарном учреждении.