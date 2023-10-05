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Updated Сегодня, 09:06

В Екатеринбурге задержан студент из Йемена за домогательство до школьницы

В Екатеринбурге задержан студент из Йемена за домогательство до школьницы

5 октября 2023, 09:04
Фото: 1MI
В Екатеринбурге задержали 21-летнего студента УГМУ из Йемена, который подозревается в домогательстве до 15-летней школьницы. Инцидент случился 25 сентября 2023 года.

По словам девочки, молодой человек хватал ее за ягодицы возле «Парк Хауса». После этого она рассказала о случае в дежурной части, позвонив по телефону. Вскоре сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого.

Его заключили под стражу на три дня. Студента также проверяют, имеет ли он отношение к другим подобным преступлениям. Ему грозит административная ответственность. Задержанный признал свою вину и принес извинения екатеринбурженке, пишет Е1.

Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге задержали 22-летнего молодого человека по подозрению в домогательстве семилетней девочки.

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