В Екатеринбурге задержан студент из Йемена за домогательство до школьницы

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
По словам девочки, молодой человек хватал ее за ягодицы возле «Парк Хауса». После этого она рассказала о случае в дежурной части, позвонив по телефону. Вскоре сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого.
Его заключили под стражу на три дня. Студента также проверяют, имеет ли он отношение к другим подобным преступлениям. Ему грозит административная ответственность. Задержанный признал свою вину и принес извинения екатеринбурженке, пишет Е1.
Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге задержали 22-летнего молодого человека по подозрению в домогательстве семилетней девочки.