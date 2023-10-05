В Нижнем Тагиле ищут сбившего медведя водителя

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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В результате медведь скончался. Его труп обнаружили случайные автомобилисты, сообщалось в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Информацию о сбитом животном подтвердили в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, сообщает ЕАН.
В региональном УГИБДД отмечают, что проводится расследование, водителя разыскивают.
Всего за сентябрь в регионе машины сбили 27 крупных диких животных. В их числе 12 косуль, 10 лосей и четыре кабана.
Ранее на проезжую часть на ЕКАД вышел лось, который попал под колеса автомобиля Fiat. Пострадали три ребенка.