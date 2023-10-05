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В Нижнем Тагиле ищут сбившего медведя водителя

В Нижнем Тагиле ищут сбившего медведя водителя

5 октября 2023, 07:50
Фото: 1MI
Машина сбила медведя на Серовском тракте в районе съезда на Нижний Тагил. Это произошло в утреннее время 4 октября. Водителя ищут.

В результате медведь скончался. Его труп обнаружили случайные автомобилисты, сообщалось в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Информацию о сбитом животном подтвердили в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, сообщает ЕАН.

В региональном УГИБДД отмечают, что проводится расследование, водителя разыскивают.

Всего за сентябрь в регионе машины сбили 27 крупных диких животных. В их числе 12 косуль, 10 лосей и четыре кабана.

Ранее на проезжую часть на ЕКАД вышел лось, который попал под колеса автомобиля Fiat. Пострадали три ребенка.

Лось бросился под колеса водителя на ЕКАД. Пострадало три ребенка
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#Нижний Тагил#Свердловская область#Расследование#Водитель#Животное#Медведь#Съезд#Инцидент#Дарья Сорокина#Кабаны#Дикие животные
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