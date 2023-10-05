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В Нижнем Тагиле наградили лучших учителей

В Нижнем Тагиле наградили лучших учителей

5 октября 2023, 12:26
Фото: 1MI
День учителя отпраздновали педагоги из Нижнего Тагила. Праздник состоялся в Городском дворце детского и юношеского творчества.

В рамках празднования тагильские педагоги получили награды. Нагрудный знак мэрии «За верность педагогической профессии» получили Анатолий Бебик, тренер-преподаватель спортшколы «Юность», Валерий Бок, Почетный гражданин, ветеран педагогического труда, Татьяна Терентьева, замдиректора школы искусств №2, Галина Сухорукова, учитель гимназии №86 и Нина Фесвитянинова, ветеран педагогического труда.

За различные достижения были отмечены и другие педагоги. К примеру, девять учителей школы №32, Политехнической гимназии, гимназии №18, лицея и ГДДЮТ за подготовку победителей и призеров всероссийской олимпиады получили премии губернатора региона.

Поздравляли преподавателей глава города Владислав Пинаев, начальник управления образования Татьяна Удинцева, председатель Нижнетагильской городской Думы Вадим Раудштейн, сообщили в пресс-службе мэрии.

Мэр отметил, что город за пять лет продвинулся в работе по обновлению и приведению в порядок школ: было построено новое учебное учреждение, а старые отремонтированы.

В 2024 году работа будет продолжена. Капремонт запланирован в еще двух школах — №33 и №70. А с 2025 года стартует новая федеральная программа по ремонту детсадов.

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