В Нижнем Тагиле произошел пожар в жилой квартире

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Очевидцы вызвали пожарных. Огонь тушили девять человек с использованием спецтехники, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности по Нижнему Тагилу.
Также с помощью специальных конструкций специалисты эвакуировали из здания шестерых человек, среди которых был ребенок.
В пожаре пострадали некоторые вещи в квартире. Предположительно, происшествие могло случиться из-за неосторожного обращения с огнем. Сотрудники МЧС сейчас проводят проверку.
Напомним, 4 октября 2023 года в саду «Дружба» в Верхней Пышме загорелся частный дом. Приехавшие специалисты быстро потушили пожар.