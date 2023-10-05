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В Нижнем Тагиле произошел пожар в жилой квартире

В Нижнем Тагиле произошел пожар в жилой квартире

5 октября 2023, 10:10
Фото: ОНД и ПР по Нижнему Тагилу
В жилой квартире многоквартирного дома в Нижнем Тагиле разгорелся пожар. ЧП произошло на улице Гастелло днем 4 октября 2023 года.

Очевидцы вызвали пожарных. Огонь тушили девять человек с использованием спецтехники, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности по Нижнему Тагилу.

Также с помощью специальных конструкций специалисты эвакуировали из здания шестерых человек, среди которых был ребенок.

Фото: ОНД и ПР по Нижнему Тагилу

В пожаре пострадали некоторые вещи в квартире. Предположительно, происшествие могло случиться из-за неосторожного обращения с огнем. Сотрудники МЧС сейчас проводят проверку.

Напомним, 4 октября 2023 года в саду «Дружба» в Верхней Пышме загорелся частный дом. Приехавшие специалисты быстро потушили пожар.

В Верхней Пышме случился пожар в жилом доме в саду «Дружба»
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