tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

В школе под Нижним Тагилом проводят проверку после сообщений об отсутствии питания

В школе под Нижним Тагилом проводят проверку после сообщений об отсутствии питания

5 октября 2023, 13:30
Фото: Midjourney
После публикации TagilCity.ru о том, что у учеников школы №10 в селе Покровское под Нижним Тагилом нет горячего питания, проводится проверка. Ее инициировала прокуратура.

Ранее сообщалось, что учеников не кормят на переменах, как это положено по закону, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Кормить детей перестали с 26 сентября 2023 года. Теперь прокуратура планирует дать оценку соблюдению требований законодательства об образовании, а также выяснить, нарушаются ли здесь права школьников. По результатам проверки будет принято решение.

Напомним, что родители учеников рассказывали TagilCity.ru, что детей перестали кормить горячими обедами и завтраками в столовой. Учителя стали рекомендовать родителям давать детям с собой булочку и сок.

Родители пожаловались на тараканов в школьной столовой в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге уже в двух школах детям попалось стекло в еде из столовойНоровирусом заболели отравившиеся в столовой в Верхней Пышме детиСтало известно происхождение крысы в столовой гимназии Екатеринбурга
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Проверка#Прокуратура#Закон#Покровское#Образование#Столовая#Родители#Дарья Сорокина#Горячее питание#Школа №10
Подпишитесь
Эксперт рассказал, ждать ли водителям Нижнего Тагила увеличение цен на топливо
Сегодня, 11:57
На 10% подорожали за неделю помидоры в Свердловской области
Сегодня, 12:14
Жители села Большая Лая остались замурованы после ремонта дороги
Вчера, 08:17
Пищепром, проекты для покойников и обер-мастер: кандидаты в мэры о планах на Тагил
Вчера, 12:38
В Нижнем Тагиле наградили лучших учителей
Сегодня, 12:26