В школе под Нижним Тагилом проводят проверку после сообщений об отсутствии питания

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Ранее сообщалось, что учеников не кормят на переменах, как это положено по закону, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Кормить детей перестали с 26 сентября 2023 года. Теперь прокуратура планирует дать оценку соблюдению требований законодательства об образовании, а также выяснить, нарушаются ли здесь права школьников. По результатам проверки будет принято решение.
Напомним, что родители учеников рассказывали TagilCity.ru, что детей перестали кормить горячими обедами и завтраками в столовой. Учителя стали рекомендовать родителям давать детям с собой булочку и сок.