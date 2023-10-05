В Сургуте семиклассник написал в туалете угрозу совершить теракт

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В послании указана дата — 7 октября. Школьник подписал: «Я отомщу за все. Ненавижу вас».
Первой надпись увидела уборщица, она ее сфотографировала, а затем стерла и побежала к директору учреждения.
После этого на место приехали полицейские, они стали осматривать здание, сообщает Ural Mash. Отмечается, что, возможно, ученик хотел таким образом «отдохнуть» от школы.
В департаменте образования сообщили, что проводят проверку. Само ЧП произошло 2 октября. В региональном следственном управлении отметили, что ничего не знают об инциденте.