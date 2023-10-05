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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

В Сургуте семиклассник написал в туалете угрозу совершить теракт

В Сургуте семиклассник написал в туалете угрозу совершить теракт

5 октября 2023, 13:09
Фото: Midjourney
В Сургуте ученик 7 класса пообещал устроить в школе теракт. Угрозу он написал в кабинке туалета.

В послании указана дата — 7 октября. Школьник подписал: «Я отомщу за все. Ненавижу вас».

Первой надпись увидела уборщица, она ее сфотографировала, а затем стерла и побежала к директору учреждения.

После этого на место приехали полицейские, они стали осматривать здание, сообщает Ural Mash. Отмечается, что, возможно, ученик хотел таким образом «отдохнуть» от школы.

В департаменте образования сообщили, что проводят проверку. Само ЧП произошло 2 октября. В региональном следственном управлении отметили, что ничего не знают об инциденте.

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