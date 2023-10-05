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Published Сегодня, 09:05

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Updated Сегодня, 09:07

В Свердловской области мать требует вернуть сына после обвинений в издевательствах

В Свердловской области мать требует вернуть сына после обвинений в издевательствах

5 октября 2023, 09:05
Фото: Midjourney
В Свердловской области 10-летнего мальчика могут вернуть обратно матери несмотря на то, что ранее ребенок заявлял об издевательствах с ее стороны.

Сейчас мальчик находится в реабилитационном центре. Мать требует вернуть его домой, хотя ранее он рассказывал, что по требованию родительницы он пил воду из унитаза, держал в рту грязные носки и терпел и другие унижения, пишет Е1.

В Министерстве социальной политики региона сказали, что в реабилитационном центре ребенок находится на время расследования дела. Заявление на его мать написала бабушка мальчика.

Тем не менее, его могут вернуть маме, ведь женщина обратилась с письменным заявлением об этом. Затем было проведено исследование о том, нормальные ли жилищные условия у матери. В результате ее квартиру признали пригодной для жизни ребенка.

Семья поставлена на дополнительный контроль. В 2018 году бабушка уже обращалась в управление социальной политики, когда узнала, что ее внука бьют дома. К семье приезжали проверки, которые ни разу не выявили факта насилия над ребенком.

В гимназии, где обучался мальчик, сказали, что он не пропускал занятий, а его мама всегда следила за оценками. Также ранее мать ребенка говорила, что бабушка врет о том, что над мальчиком издеваются.

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#Происшествия#Свердловская область#Насилие#Издевательства#Контроль#Бабушка#Гимназия#Занятия#Дарья Сорокина#Оценки
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