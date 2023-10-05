В Свердловской области мать требует вернуть сына после обвинений в издевательствах

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Сейчас мальчик находится в реабилитационном центре. Мать требует вернуть его домой, хотя ранее он рассказывал, что по требованию родительницы он пил воду из унитаза, держал в рту грязные носки и терпел и другие унижения, пишет Е1.
В Министерстве социальной политики региона сказали, что в реабилитационном центре ребенок находится на время расследования дела. Заявление на его мать написала бабушка мальчика.
Тем не менее, его могут вернуть маме, ведь женщина обратилась с письменным заявлением об этом. Затем было проведено исследование о том, нормальные ли жилищные условия у матери. В результате ее квартиру признали пригодной для жизни ребенка.
Семья поставлена на дополнительный контроль. В 2018 году бабушка уже обращалась в управление социальной политики, когда узнала, что ее внука бьют дома. К семье приезжали проверки, которые ни разу не выявили факта насилия над ребенком.
В гимназии, где обучался мальчик, сказали, что он не пропускал занятий, а его мама всегда следила за оценками. Также ранее мать ребенка говорила, что бабушка врет о том, что над мальчиком издеваются.