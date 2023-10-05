В Свердловской области появится новый бетонный завод

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Согласно плану, работать предприятие начнет в декабре 2023 года. Сейчас уже найдены сотрудники. В среднем завод будет производить в месяц до 20 тысяч кубических метров бетона, рассказал замдиректора «Сима-ленд».
Производство при этом будет экологичным с закрытым циклом. Остатки бетонов и растворов станут использовать в изготовлении железобетонных изделий. Кроме того, на предприятии собираются выпускать уникальную продукцию. Что именно будет производиться — пока не раскрывается.
Напомним, в апреле 2023 года в Нижнем Тагиле начал работать модернизированный асфальтобетонный завод. Его производительность после обновления увеличилась с 60 до 100 тонн.