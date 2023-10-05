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В Свердловской области появится новый бетонный завод

В Свердловской области появится новый бетонный завод

5 октября 2023, 06:24
Фото: 1MI
Компания «Сима-ленд» построит в Свердловской области новый бетонный завод в районе местного села Патруши. Строительные работы начнутся 15 октября 2023 года.

Согласно плану, работать предприятие начнет в декабре 2023 года. Сейчас уже найдены сотрудники. В среднем завод будет производить в месяц до 20 тысяч кубических метров бетона, рассказал замдиректора «Сима-ленд».

Производство при этом будет экологичным с закрытым циклом. Остатки бетонов и растворов станут использовать в изготовлении железобетонных изделий. Кроме того, на предприятии собираются выпускать уникальную продукцию. Что именно будет производиться — пока не раскрывается.

Напомним, в апреле 2023 года в Нижнем Тагиле начал работать модернизированный асфальтобетонный завод. Его производительность после обновления увеличилась с 60 до 100 тонн.

Модернизированный асфальтобетонный завод будет запущен в Нижнем Тагиле в апреле
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