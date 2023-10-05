В Верхней Пышме случился пожар в жилом доме в саду «Дружба»

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В пожаре пострадала внутренняя отделка дома. Устранением огня занимались 10 спасателей с использованием двух единиц спецтехники, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Возгорание удалось потушить быстро в течение 17 минут. После этого сотрудники МЧС проводили проливку и разбирали поврежденные конструкции постройки. Причина и обстоятельства происшествия не сообщаются.
Напомним, 2 октября 2023 года в саду «Северный-1» под Нижним Тагилом мужчина совершил поджог бани своих соседей, с которыми он долгое время находится в конфликтных отношениях.