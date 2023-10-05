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В Верхней Пышме случился пожар в жилом доме в саду «Дружба»

В Верхней Пышме случился пожар в жилом доме в саду «Дружба»

5 октября 2023, 05:17
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В коллективном саду «Дружба» в Верхней Пышме разгорелся пожар в доме на площади 24 квадратных метра. ЧП произошло вечером 4 октября 2023 года.

В пожаре пострадала внутренняя отделка дома. Устранением огня занимались 10 спасателей с использованием двух единиц спецтехники, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Возгорание удалось потушить быстро в течение 17 минут. После этого сотрудники МЧС проводили проливку и разбирали поврежденные конструкции постройки. Причина и обстоятельства происшествия не сообщаются.

Напомним, 2 октября 2023 года в саду «Северный-1» под Нижним Тагилом мужчина совершил поджог бани своих соседей, с которыми он долгое время находится в конфликтных отношениях.

Мужчина поджег баню соседей в саду «Северный-1» под Нижним Тагилом
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