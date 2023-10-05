Водители троллейбусов в Екатеринбурге недовольны новым маршрутом

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Сейчас эти троллейбусы ездят из юго-западной части города через центр во Втузгородок. Однако скоро движение собираются изменить: транспорт будет ездить от улицы Мира до остановки «Уралобувь». Также отменят конечную остановку «Академическую».
Кроме того, в Екатеринбурге могут проложить маршрут троллейбусов до района Синие Камни, где раньше этот транспорт никогда не ездил. По словам одного из водителей, из центра в Синие Камни сейчас ездит автобус №54. В связи с этим, если маршрут троллейбусов №37 пустят по этой линии, он станет дублером, пишет Е1.
Водители также не в восторге от изменения конечной остановки, так как сейчас смена шоферов проходит на «Академической» станции, а ее хотят перенести на «Посадскую». Как рассказал один из работников, из-за этого придется гораздо раньше выходить из дома и дольше добираться с работы.
В мэрии считают, что благодаря новому маршруту общественным транспортом будут обеспечены жители Университетского микрорайона.
Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге водителю автобуса в Академическом районе пришлось заталкивать пассажиров в салон.