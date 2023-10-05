Водители троллейбусов в Екатеринбурге недовольны новым маршрутом

Кроме того, в Екатеринбурге могут проложить маршрут троллейбусов до района Синие Камни, где раньше этот транспорт никогда не ездил. По словам одного из водителей, из центра в Синие Камни сейчас ездит автобус №54. В связи с этим, если маршрут троллейбусов №37 пустят по этой линии, он станет дублером, пишет Е1.