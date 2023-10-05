tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

За год спрос свердловчан на ипотеку вырос на 25%

Всплеск спроса на ипотеку зафиксирован в Свердловской области

5 октября 2023, 11:30
Фото: tagilcity.ru

За год спрос свердловчан на ипотеку вырос на 25%

С января по сентябрь 2023 года свердловчане оформили в одном из банков 6,4 тысячи ипотек на сумму 25 млрд рублей, что на четверть больше, чем за весь прошлый год.

В сентябре 2023 года наблюдалось резкое оживление рынка ипотечного кредитования — по сравнению с августом объем сделок вырос на 40%, кредитов выдано на 6,5 млрд рублей. В первый осенний месяц средняя сумма ипотечного займа достигла 4,1 млн рублей, передает агентство URA.ru со ссылкой на пресс-службу одного из крупных банков.

Напомним, в середине сентября кабмин увеличил пороговый уровень первоначального взноса по льготной ипотеке с 15 до 20%, а также снизил поддержку банков, выдающих такие кредиты. До этого в Сбере спрогнозировали развитие ипотечного рынка в 2023 году.

Читайте также:
Свердловское правительство выделит до 14 млн рублей на жилищные субсидии аграриямСбер за год удвоил кредитный портфель малого бизнеса в Свердловской областиПострадавшее от пожара свердловское село Шайдуриха застроили домами
#Экономика#Свердловская область#Жилье#Банк#Кредиты#Ипотека#Недвижимость#Григорий Орлов
Подпишитесь
Пищепром, проекты для покойников и обер-мастер: кандидаты в мэры о планах на Тагил
Вчера, 12:38
Жители села Большая Лая остались замурованы после ремонта дороги
Вчера, 08:17
Два аварийных многоквартирных дома снесут в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:21
В осенний призыв на службу хотят призвать более трех тысяч свердловчан
Вчера, 12:58
Каким будет ледовый городок-2024 в Нижнем Тагиле: показываем и рассказываем
3 октября, 16:10
«Совершила колоссальный прыжок»: спортсменка из Нижнего Тагила стала лучшей в России
Сегодня, 06:38