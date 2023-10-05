Всплеск спроса на ипотеку зафиксирован в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В сентябре 2023 года наблюдалось резкое оживление рынка ипотечного кредитования — по сравнению с августом объем сделок вырос на 40%, кредитов выдано на 6,5 млрд рублей. В первый осенний месяц средняя сумма ипотечного займа достигла 4,1 млн рублей, передает агентство URA.ru со ссылкой на пресс-службу одного из крупных банков.
Напомним, в середине сентября кабмин увеличил пороговый уровень первоначального взноса по льготной ипотеке с 15 до 20%, а также снизил поддержку банков, выдающих такие кредиты. До этого в Сбере спрогнозировали развитие ипотечного рынка в 2023 году.