Закон о единой форме для школьников: что может измениться

Семейный и детский психолог Наталья Наумова поделилась своим мнением о том, как это изменение может повлиять на жизнь учеников и их родителей. По ее словам, решение о наличии или отсутствии школьной формы не должно приниматься родителями, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».