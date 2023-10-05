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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Закон о единой форме для школьников: что может измениться

5 октября 2023, 13:32
Законопроект, который позволяет родителям вводить единую школьную форму, находится на этапе сбора отзывов в Госдуме. В настоящее время каждая школа самостоятельно определяет правила одежды для учеников.

Семейный и детский психолог Наталья Наумова поделилась своим мнением о том, как это изменение может повлиять на жизнь учеников и их родителей. По ее словам, решение о наличии или отсутствии школьной формы не должно приниматься родителями, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Наумова считает важным, чтобы решения по поводу школьной формы принимались образовательной организацией в целом, а не отдельными родителями. Она предупреждает о возможности конфликтных ситуаций, если в одном классе будет форма, а в другом — нет.

Психолог предлагает ввести общий деловой стиль и цветовую гамму для всех учеников. Например, темно-синий костюм, который каждый сможет выбрать самостоятельно по своим предпочтениям и возможностям. Такой подход, по мнению Наумовой, лучше, чем строгий стиль и закупка одежды у единого производителя.

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