Ждать ли в Нижнем Тагиле повышение цен на топливо и что проверяет прокуратура

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
С сентября 2023 года в Свердловской области подорожал бензин. TagilCity.ru пообщался с экспертом, который рассказал стоит-ли ждать и дальше повышения цен на бензин в Нижнем Тагиле.
Прямая угроза жизни. Ни скорая, ни пожарные не проедут после дождя: дорога к земельным участками в микрорайоне «Южный» отсутствует на корню. Многодетные семьи, которым были выделены участки, не могут даже начать строительство. Саму дорогу планируют обустроить лишь к 2025 году. Для этого понадобятся около 425 млн рублей из областного и муниципального бюджетов.
С 26 сентября 2023 года в школе №10 в селе Покровское перестали кормить детей. После публикации TagilCity.ru об этой ситуации прокуратура инициировала проверку. Теперь силовикам необходимо дать оценку администрации школы, соблюдают ли они требования законов об образовании.
За неделю с 25 сентября по 2 октября в Свердловской области опять подорожали помидоры. Цена за один килограмм красного овоща нарастила 10 рублей. Также подорожали молоко и хлеб. Какие еще изменения коснулись продуктов в магазинах, выяснила редакция TagilCity.ru.
Кристина Прокопьева оставила всех своих соперниц позади. Летающая лыжница из Нижнего Тагила завоевала звание чемпионки России, прыгнув с трамплина на рекордные 139 метров.