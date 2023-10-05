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Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Ждать ли в Нижнем Тагиле повышение цен на топливо и что проверяет прокуратура

Ждать ли в Нижнем Тагиле повышение цен на топливо и что проверяет прокуратура

5 октября 2023, 15:18
Фото: Midjourney
Стоил ли ожидать повышение цен на топливо в Нижнем Тагиле, куда планируют потратить 425 млн рублей до 2025 года и почему прокуратура инициировала проверку после публикации TagilCity.ru: самое важное, что произошло 5 октября в Нижнем Тагиле и не только.

С сентября 2023 года в Свердловской области подорожал бензин. TagilCity.ru пообщался с экспертом, который рассказал стоит-ли ждать и дальше повышения цен на бензин в Нижнем Тагиле.

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Прямая угроза жизни. Ни скорая, ни пожарные не проедут после дождя: дорога к земельным участками в микрорайоне «Южный» отсутствует на корню. Многодетные семьи, которым были выделены участки, не могут даже начать строительство. Саму дорогу планируют обустроить лишь к 2025 году. Для этого понадобятся около 425 млн рублей из областного и муниципального бюджетов.

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С 26 сентября 2023 года в школе №10 в селе Покровское перестали кормить детей. После публикации TagilCity.ru об этой ситуации прокуратура инициировала проверку. Теперь силовикам необходимо дать оценку администрации школы, соблюдают ли они требования законов об образовании.

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За неделю с 25 сентября по 2 октября в Свердловской области опять подорожали помидоры. Цена за один килограмм красного овоща нарастила 10 рублей. Также подорожали молоко и хлеб. Какие еще изменения коснулись продуктов в магазинах, выяснила редакция TagilCity.ru.

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Кристина Прокопьева оставила всех своих соперниц позади. Летающая лыжница из Нижнего Тагила завоевала звание чемпионки России, прыгнув с трамплина на рекордные 139 метров.

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