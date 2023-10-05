Ждать ли в Нижнем Тагиле повышение цен на топливо и что проверяет прокуратура

Прямая угроза жизни. Ни скорая, ни пожарные не проедут после дождя: дорога к земельным участками в микрорайоне «Южный» отсутствует на корню. Многодетные семьи, которым были выделены участки, не могут даже начать строительство. Саму дорогу планируют обустроить лишь к 2025 году. Для этого понадобятся около 425 млн рублей из областного и муниципального бюджетов.