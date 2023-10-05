tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:54

Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 03:55

Updated Сегодня, 03:55

Жители Екатеринбурга не могут получить заказы с Wildberries

Жители Екатеринбурга не могут получить заказы с Wildberries

5 октября 2023, 03:54
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в микрорайоне Светлый местные жители жалуются на огромные очереди около пункта выдачи маркетплейса Wildberries, а также на то, что не все могут получить свои заказы. Проблемы возникли со 2 октября 2023 года.

По словам одной из горожанок, у нее три дня не получается забрать свой заказ, так как очереди большие, из-за чего приходится стоять несколько часов, а пункт выдачи работает по сокращенному графику. В связи с этим не все успевают получить посылки, пишет Е1.

В пункте выдачи заказов мужчина на выдаче объяснил посетителям, что здесь одновременно уволилось несколько сотрудников, а новых пока нет, из-за чего приходится терпеть некоторые неудобства. При этом мужчина отрицает, что пункт выдачи не соблюдает график работы.

Напомним, 14 марта 2023 года по всей стране сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries стали отказываться работать. Бунты были связаны с новыми условиями работы.

В Екатеринбурге сотрудники Wildberries устраивают забастовку
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Первоуральска ограбил пункт выдачи Ozon на 100 тысяч рублейМаркетплейс Wildberries вернет жителю Качканара деньги за некачественные смарт-часыРодители обратятся в прокуратуру из-за массового увольнения учителей в Екатеринбурге
#Увольнение#Получение#Магазин#Доставка#Заказ#Сотрудники#Пункт выдачи#Посетители#Товар#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Wildberries#Очереди#Маркетплейс#Инцидент
Подпишитесь
Пищепром, проекты для покойников и обер-мастер: кандидаты в мэры о планах на Тагил
Вчера, 12:38
Жители села Большая Лая остались замурованы после ремонта дороги
Вчера, 08:17
Каким будет ледовый городок-2024 в Нижнем Тагиле: показываем и рассказываем
3 октября, 16:10
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОРВИ введены ограничения в школах №40 и №69
3 октября, 10:47
В сети появился неподтвержденный разговор танкиста ВСУ с топ-менеджером УВЗ
3 октября, 12:45
В «Нижнетагильской Энергосбытовой компании» прошел день клиента
3 октября, 11:00