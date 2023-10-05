Жители Екатеринбурга не могут получить заказы с Wildberries

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
По словам одной из горожанок, у нее три дня не получается забрать свой заказ, так как очереди большие, из-за чего приходится стоять несколько часов, а пункт выдачи работает по сокращенному графику. В связи с этим не все успевают получить посылки, пишет Е1.
В пункте выдачи заказов мужчина на выдаче объяснил посетителям, что здесь одновременно уволилось несколько сотрудников, а новых пока нет, из-за чего приходится терпеть некоторые неудобства. При этом мужчина отрицает, что пункт выдачи не соблюдает график работы.
Напомним, 14 марта 2023 года по всей стране сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries стали отказываться работать. Бунты были связаны с новыми условиями работы.