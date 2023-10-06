На похоронах были два гроба: беременная жительница Тагила умерла, упав возле подъезда

Девушка находилась на последних сроках беременности и, по словам знакомых, в день гибели, 28 сентября, должна была лечь на сохранение в роддом. Умерла Оксана на входе в подъезд своего дома. По предварительным данным, у нее оторвался тромб. Также у тагильчанки осталась несовершеннолетняя дочь.