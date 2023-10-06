На похоронах были два гроба: беременная жительница Тагила умерла, упав возле подъезда

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Девушка находилась на последних сроках беременности и, по словам знакомых, в день гибели, 28 сентября, должна была лечь на сохранение в роддом. Умерла Оксана на входе в подъезд своего дома. По предварительным данным, у нее оторвался тромб. Также у тагильчанки осталась несовершеннолетняя дочь.
Ничего не предвещало беды. Она должна была скоро родить. Ее дочь старшая ждала братика. На похоронах было два гроба. Неродившегося малыша хоронили отдельно. Ужасная трагедия, — рассказала TagilCity.ru знакомая семьи.
В пресс-службе Следственного комитета Свердловской области факт смерти тагильчанки подтвердили.
Была проведена проверка. Не криминал, умерла от заболевания, — пояснили TagilCity.ru в региональном СК.
Напомним, 18 сентября в Екатеринбурге в метро на рельсы упала беременная 39-летняя женщина. Движение поездов было остановлено. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии и перенесла две операции. Спустя полторы недели после происшествия ее перевели из реанимации в общую палату.