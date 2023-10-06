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Updated Сегодня, 14:10

Беременная жительница Нижнего Тагила умерла, упав возле подъезда

На похоронах были два гроба: беременная жительница Тагила умерла, упав возле подъезда

6 октября 2023, 13:01
Фото: 1MI

Беременная жительница Нижнего Тагила умерла, упав возле подъезда

Тагильчанка Оксана В. умерла внезапно за две недели до родов, упав возле подъезда своего дома. Также у девушки осталась несовершеннолетняя дочь.

Девушка находилась на последних сроках беременности и, по словам знакомых, в день гибели, 28 сентября, должна была лечь на сохранение в роддом. Умерла Оксана на входе в подъезд своего дома. По предварительным данным, у нее оторвался тромб. Также у тагильчанки осталась несовершеннолетняя дочь.

Ничего не предвещало беды. Она должна была скоро родить. Ее дочь старшая ждала братика. На похоронах было два гроба. Неродившегося малыша хоронили отдельно. Ужасная трагедия, — рассказала TagilCity.ru знакомая семьи.

В пресс-службе Следственного комитета Свердловской области факт смерти тагильчанки подтвердили.

Была проведена проверка. Не криминал, умерла от заболевания, — пояснили TagilCity.ru в региональном СК.

Напомним, 18 сентября в Екатеринбурге в метро на рельсы упала беременная 39-летняя женщина. Движение поездов было остановлено. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии и перенесла две операции. Спустя полторы недели после происшествия ее перевели из реанимации в общую палату.

Попавшую под поезд метро беременную жительницу Екатеринбурга перевели в общую палату
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