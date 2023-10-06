Бизнесмен из Перми застрелен неизвестными в баре

Бизнесмен был владельцем рынка и сдавал земельную территорию для торговых точек и киосков. В день происшествия поехал он к своему бару на встречу с арендаторами. Когда он прибыл в заведение, в него несколько раз выстрелили, рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.