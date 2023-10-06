Бизнесмен из Перми застрелен неизвестными в баре

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:41
Бизнесмен был владельцем рынка и сдавал земельную территорию для торговых точек и киосков. В день происшествия поехал он к своему бару на встречу с арендаторами. Когда он прибыл в заведение, в него несколько раз выстрелили, рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
Также, по данным сайта Rusprofile, погибший занимался торговлей продуктов питания и добычей газа и нефти. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту убийства. В настоящее время ведется следствие, пишет Properm.
Дело об убийстве предпринимателя находится на контроле руководителя пермского СКР Дениса Головкина.
Напомним, в сентябре 2023 года в поле в Свердловской области нашли тело мертвого предпринимателя. Рядом с погибшим лежали записка и ружье.