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Более 800 водителей общественного транспорта не хватает в Екатеринбурге

Более 800 водителей общественного транспорта не хватает в Екатеринбурге

6 октября 2023, 11:14
Фото: 1MI
В Екатеринбурге для нормального функционирования общественного транспорта не хватает более трех тысяч работников Гортранса — именно столько вакансий сегодня свободно.
Это не только водители трамваев, троллейбусов, но и ремонтный персонал, — сообщила журналистам глава HR-отдела Гортранса Светлана Мищенко.

Что касается электротранспорта, предприятие нуждается в более 440 водителях. Критическая ситуация сложилась как в случае с трамваями (307 вакансий), так и с троллейбусами, где не хватает 140 водителей.

Также давно назрел дефицит автобусных шоферов: чтобы восстановить комфортное передвижение жителей по городу, нужно около 400 человек, сообщила Мищенко в разговоре с «ФедералПресс».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водители троллейбусов возмутились новым маршрутом.

В Екатеринбурге жители некоторых районов пожаловались на дефицит транспорта
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#Транспорт#Автобус#Трамвай#Трамваи#Общественный транспорт#Автобусы#Екатеринбург#Григорий Орлов
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