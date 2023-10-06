Более 800 водителей общественного транспорта не хватает в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Это не только водители трамваев, троллейбусов, но и ремонтный персонал, — сообщила журналистам глава HR-отдела Гортранса Светлана Мищенко.
Что касается электротранспорта, предприятие нуждается в более 440 водителях. Критическая ситуация сложилась как в случае с трамваями (307 вакансий), так и с троллейбусами, где не хватает 140 водителей.
Также давно назрел дефицит автобусных шоферов: чтобы восстановить комфортное передвижение жителей по городу, нужно около 400 человек, сообщила Мищенко в разговоре с «ФедералПресс».
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водители троллейбусов возмутились новым маршрутом.