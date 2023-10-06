Черный дым с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК накрыл Нижний Тагил

Неприятный запах от дыма ощущался в центре города, сообщает корреспондент TagilCity.ru с места событий. Сильное задымление было в течение примерно получаса, в районе 14 часов дым прекратил выходить с предприятия. Его клубы сильным ветром унесло в сторону Тагилстроя.