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Updated Сегодня, 09:20

Выбросы от аварии на ЕВРАЗ НТМК

Черный дым с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК накрыл Нижний Тагил

6 октября 2023, 09:18
Фото: tagilcity.ru
Выбросы от аварии на ЕВРАЗ НТМК
Днем 6 октября клубы черного дыма подняли над ЕВРАЗ НТМК. Читатели TagilCity.ru прислали фото с разных районов города, где видно дым от предприятия.

Неприятный запах от дыма ощущался в центре города, сообщает корреспондент TagilCity.ru с места событий. Сильное задымление было в течение примерно получаса, в районе 14 часов дым прекратил выходить с предприятия. Его клубы сильным ветром унесло в сторону Тагилстроя.

— Со стороны НТМК идет, как-то не очень на тучу похоже. Очень быстро двигается, — пишет в редакцию житель Тагилстроя и прикладывает фото.

По направлению к улице Индустриальная, вдоль которой расположен ЕВРАЗ НТМК, проехала пожарная машина. 

Дым от аварии на ЕВРАЗ НТМК Дым от аварии на ЕВРАЗ НТМК
Дым от аварии на ЕВРАЗ НТМК
Фото: tagilcity.ru

Чтобы узнать о причинах произошедшего, а также о возможной угрозе для населения редакция обратилась в пресс-службу ЕВРАЗ НТМК. На момент публикации ответ не поступил. 

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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Александра Логинова#Коксохим#ЕВРАЗ НТМК#Выбросы#Дым#Авария
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