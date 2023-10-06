Черный дым с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК накрыл Нижний Тагил

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Неприятный запах от дыма ощущался в центре города, сообщает корреспондент TagilCity.ru с места событий. Сильное задымление было в течение примерно получаса, в районе 14 часов дым прекратил выходить с предприятия. Его клубы сильным ветром унесло в сторону Тагилстроя.
— Со стороны НТМК идет, как-то не очень на тучу похоже. Очень быстро двигается, — пишет в редакцию житель Тагилстроя и прикладывает фото.
По направлению к улице Индустриальная, вдоль которой расположен ЕВРАЗ НТМК, проехала пожарная машина.
Чтобы узнать о причинах произошедшего, а также о возможной угрозе для населения редакция обратилась в пресс-службу ЕВРАЗ НТМК. На момент публикации ответ не поступил.