Доллар вновь стал стоить выше 100 рублей

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
На закрытии торгов 5 октября доллар оказался на отметке выше 100 рублей впервые с 21 марта 2022 года. Это следует из данных Мосбиржи.
Таким образом, к вечеру 5 октября доллар стоил 100,41 рубля. А уже 6 октября, по данным Центрального банка РФ, он немного снизился до отметки 99,67 рубля. По состоянию на эту же дату евро составляет 104,78 рубля.
Ранее в Кремле высказались на эту тему. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что курс не вызывает беспокойства и призвал граждан жить в рублевой зоне.
Напомним, что финансовый аналитик Беляев назвал наиболее выгодную валюту для хранения сбережений.