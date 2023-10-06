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Published Сегодня, 08:41

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Updated Сегодня, 08:43

Доллар вновь стал стоить выше 100 рублей

Доллар вновь стал стоить выше 100 рублей

6 октября 2023, 08:41
Фото: Midjourney
В России вновь отмечается падение рубля: один доллар снова превысил отметку в 100 рублей.

На закрытии торгов 5 октября доллар оказался на отметке выше 100 рублей впервые с 21 марта 2022 года. Это следует из данных Мосбиржи.

Таким образом, к вечеру 5 октября доллар стоил 100,41 рубля. А уже 6 октября, по данным Центрального банка РФ, он немного снизился до отметки 99,67 рубля. По состоянию на эту же дату евро составляет 104,78 рубля.

Ранее в Кремле высказались на эту тему. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что курс не вызывает беспокойства и призвал граждан жить в рублевой зоне.

Напомним, что финансовый аналитик Беляев назвал наиболее выгодную валюту для хранения сбережений.

Доллар по 100 рублей: как изменился курс в России за 10 лет
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