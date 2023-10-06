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Экс-замглавы Нижнего Тагила отправлен в СИЗО

Экс-замглавы Нижнего Тагила отправлен в СИЗО

6 октября 2023, 13:53
Фото: Telegram-канал «Не для протокола»
В СИЗО отправлен бывший замглавы Нижнего Тагила Вячеслав Данилов. Он был начальником ГКУ «Управление автомобильных дорог» Свердловской области.

А при Валентине Исаевой он был заместителем мэра Нижнего Тагила. В СИЗО он отправлен по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Следствие полагает, что Данилов взял деньги за содействие в получении контракта, пишет Ура.ру. Свою вину бывший чиновник не признает. По данной статье ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Взятку он получил от крупного игрока дорожно-строительной отрасли за содействие в получении многомиллионного госконтракта, — добавил источник издания.

Ранее сообщалось, что 18 сентября Вячеслава Данилова уволили с должности, так как его заподозрили в коррупционном преступлении.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Увольнение#Контракт#Взятка#Тюрьма#Сизо#Чиновник#Валентина Исаева#Вячеслав Данилов#Игрок#Дарья Сорокина#Коррупционное преступление
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