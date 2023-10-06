Экс-замглавы Нижнего Тагила отправлен в СИЗО

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
А при Валентине Исаевой он был заместителем мэра Нижнего Тагила. В СИЗО он отправлен по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Следствие полагает, что Данилов взял деньги за содействие в получении контракта, пишет Ура.ру. Свою вину бывший чиновник не признает. По данной статье ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Взятку он получил от крупного игрока дорожно-строительной отрасли за содействие в получении многомиллионного госконтракта, — добавил источник издания.
Ранее сообщалось, что 18 сентября Вячеслава Данилова уволили с должности, так как его заподозрили в коррупционном преступлении.