tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Возгорание на ЕВРАЗ НТМК

ЕВРАЗ НТМК рассказал о возгорании на Коксохиме в Нижнем Тагиле 6 октября

6 октября 2023, 09:40
Фото: tagilcity.ru
Возгорание на ЕВРАЗ НТМК
Причиной густого черного дыма с ЕВРАЗ НТМК 6 октября в Нижнем Тагиле стало возгорание при проведении ремонтных работ на водоводе в цехе улавливания.
6 октября в цехе улавливания коксохимического производства при ремонте водовода произошло возгорание материалов. Возгорание ликвидировано в течение 15-20 минут.
Никто не пострадал, по предварительным оценкам угрозы окружающей среде нет. На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ЕВРАЗ НТМК.

Уточняется, что горели промышленные материалы. 

Черный дым с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК накрыл Нижний Тагил
Узнать подробнее

Дым с ЕВРАЗ НТМК был виден с разных районов Нижнего Тагила, также в центральной части города ощущался неприятный запах. 

Читайте также:
Испортили все выходные: жители Нижнего Тагила жалуются на смог от выбросов«Делают облака». Жители Тагила массово пожаловались на выбросы с ЕВРАЗ НТМКЖители Нижнего Тагила пожаловались на дымку и насморк из-за выбросов
#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Александра Логинова#Коксохим#ЕВРАЗ НТМК#Выбросы
Подпишитесь
Черный дым с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК накрыл Нижний Тагил
Сегодня, 09:18
Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж
Сегодня, 06:46
В школе под Нижним Тагилом проводят проверку после сообщений об отсутствии питания
Вчера, 13:30
Эксперт рассказал, ждать ли водителям Нижнего Тагила увеличение цен на топливо
Вчера, 11:57
Пищепром, проекты для покойников и обер-мастер: кандидаты в мэры о планах на Тагил
4 октября, 12:38
В Нижнем Тагиле наградили лучших учителей
Вчера, 12:26