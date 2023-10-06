ЕВРАЗ НТМК рассказал о возгорании на Коксохиме в Нижнем Тагиле 6 октября

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
6 октября в цехе улавливания коксохимического производства при ремонте водовода произошло возгорание материалов. Возгорание ликвидировано в течение 15-20 минут.
Никто не пострадал, по предварительным оценкам угрозы окружающей среде нет. На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ЕВРАЗ НТМК.
Уточняется, что горели промышленные материалы.
Дым с ЕВРАЗ НТМК был виден с разных районов Нижнего Тагила, также в центральной части города ощущался неприятный запах.