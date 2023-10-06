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Published Сегодня, 14:16

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Updated Сегодня, 14:41

Фотозона в виде прямой кишки появилась в ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге

Фотозона в виде прямой кишки появилась в ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге

6 октября 2023, 14:16
Фото: t.me/ostorozhno_novosti
Детализированная скульптура прямой кишки появилась в екатеринбургском ТРЦ Veer Mall на Уралмаше.

Оригинальную фотозону оборудовал Центр общественного здоровья и медицинской профилактики при поддержке регионального минздрава.

На два дня возможность пройтись внутри прямой кишки или обнять огромное сердце появилась у всех уральцев, — рассказали в ведомстве.

В «анатомическом парке» дети могут представить себя докторами и провести осмотр человеческого тела изнутри. В торговом центре также работают врачи: с 10 до 16 часов взрослые могут бесплатно провериться на онкологию и сделать тест на ВИЧ-инфекцию. Девушки могут пройти осмотр у маммолога.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле врачи лечат пациентов с помощью ядерной медицины.

Фото: t.me/ostorozhno_novosti
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#Здоровье#Медицина#Скульптура#Скульптуры#Минздрав#Екатеринбург#Григорий Орлов
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