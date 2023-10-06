Фотозона в виде прямой кишки появилась в ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге

В «анатомическом парке» дети могут представить себя докторами и провести осмотр человеческого тела изнутри. В торговом центре также работают врачи: с 10 до 16 часов взрослые могут бесплатно провериться на онкологию и сделать тест на ВИЧ-инфекцию. Девушки могут пройти осмотр у маммолога.