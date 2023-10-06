Фотозона в виде прямой кишки появилась в ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Оригинальную фотозону оборудовал Центр общественного здоровья и медицинской профилактики при поддержке регионального минздрава.
На два дня возможность пройтись внутри прямой кишки или обнять огромное сердце появилась у всех уральцев, — рассказали в ведомстве.
В «анатомическом парке» дети могут представить себя докторами и провести осмотр человеческого тела изнутри. В торговом центре также работают врачи: с 10 до 16 часов взрослые могут бесплатно провериться на онкологию и сделать тест на ВИЧ-инфекцию. Девушки могут пройти осмотр у маммолога.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле врачи лечат пациентов с помощью ядерной медицины.