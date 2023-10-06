Губернатор МО посетил обновленный корпус Физтех-колледжа Долгопрудного

«Начали работы 1 февраля, а уже 1 сентября мы открылись. Строители обновили фасад, внутренние помещения, всю инженерную систему. Перед нами стояла задача создать комфортные условия для студентов», — отметил директор колледжа Алексей Летуновский. Он также указал, что в данный момент на предприятиях оборонно-промышленного комплекса наблюдается растущая потребность в сотрудниках. Поэтому студенты, которые проходят на их базе производственную практику, нередко впоследствии там трудоустраиваются. В этом случае они продолжают учиться в соответствии с индивидуальным учебным графиком. Летуновский пояснил, что производственная практика без отрыва от теории является «фишкой дуального обучения».