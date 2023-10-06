Губернатор МО посетил обновленный корпус Физтех-колледжа Долгопрудного

Posted Сегодня, 18:32
Published Сегодня, 18:32
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
Губернатор побывал в лабораториях сборки и модернизации беспилотных авиационных систем и интеллектуального анализа данных, а также познакомился с преподавателями и студентами колледжа. Об этом пишет mosregtoday.
«Сейчас в колледже обучаются 1250 студентов. Практически половина из них — по ИT-специальностям. Многие компании в Подмосковье стараются сотрудничать с нашими колледжами, готовят для себя кадры, которые после трудоустройства понимают все нюансы работы», — подчеркнул Андрей Воробьев. Так, по его словам, у Физтех-колледжа такое сотрудничество налажено с Федеральной налоговой службой, оборонными и другими предприятиями.
Колледж начал свою работу в 2020 году на базе трех учебных заведений: Долгопрудненского техникума, ремесленного училища № 21 и профессионального училища № 94. Обучение Физтех-колледж ведет с ИT-уклоном. В здании одного из корпусов 1963 года постройки в 2023 году впервые был проведен капитальный ремонт.
«Начали работы 1 февраля, а уже 1 сентября мы открылись. Строители обновили фасад, внутренние помещения, всю инженерную систему. Перед нами стояла задача создать комфортные условия для студентов», — отметил директор колледжа Алексей Летуновский. Он также указал, что в данный момент на предприятиях оборонно-промышленного комплекса наблюдается растущая потребность в сотрудниках. Поэтому студенты, которые проходят на их базе производственную практику, нередко впоследствии там трудоустраиваются. В этом случае они продолжают учиться в соответствии с индивидуальным учебным графиком. Летуновский пояснил, что производственная практика без отрыва от теории является «фишкой дуального обучения».
Освоение профессии занимает у учащихся колледжа три года, получение специальности — четыре. Абитуриентам на выбор предоставляют 16 направлений подготовки, в числе которых информационные системы и программирование, сетевое и системное администрирование, производство и обслуживание авиационной техники, эксплуатация беспилотных авиационных систем, операционная деятельность в логистике, дизайн, реклама. Также студентов обучают по специальностям «мастер по обработке цифровой информации», «наладчик аппаратных и программных инфокоммуникационных систем».
Более 80% выпускников 2023 года (246 человек) трудоустроились по специальности, 213 из них нашли работу в компаниях — партнерах колледжа.
По словам губернатора Московской области, сотрудничество Физтех-колледжа с предприятиями состоит в том, что студенты могут помочь им в решении актуальных задач или обеспечении прорывов в определенных сферах деятельности.