Из Екатеринбурга полетят прямые рейсы на Пхукет

Напомним, из Екатеринбурге также начнут совершаться полеты на Шри-Ланку, а также в Бангкок. Кроме того, в 2023 году пассажиры особенно часто приобретали билеты в Египет, ОАЭ, Таиланд и Турцию, а также в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Москву и в Сочи.