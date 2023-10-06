Из Екатеринбурга полетят прямые рейсы на Пхукет

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Рейсы будут отправляться два раза в неделю. Из Екатеринбурга самолеты начнут летать по понедельникам и четвергам, а с Пхукета в Екатеринбург — по понедельникам и пятницам, рассказали в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».
Билеты на Пхукет можно приобрести уже сейчас. Ожидается рост количества пассажиров в Таиланд до весны.
Напомним, из Екатеринбурге также начнут совершаться полеты на Шри-Ланку, а также в Бангкок. Кроме того, в 2023 году пассажиры особенно часто приобретали билеты в Египет, ОАЭ, Таиланд и Турцию, а также в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Москву и в Сочи.