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Из Екатеринбурга полетят прямые рейсы на Пхукет

Из Екатеринбурга полетят прямые рейсы на Пхукет

6 октября 2023, 09:29
Фото: 1MI
Прямые авиарейсы Екатеринбург — Пхукет начнут летать с 30 октября 2023 года.

Рейсы будут отправляться два раза в неделю. Из Екатеринбурга самолеты начнут летать по понедельникам и четвергам, а с Пхукета в Екатеринбург — по понедельникам и пятницам, рассказали в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».

Билеты на Пхукет можно приобрести уже сейчас. Ожидается рост количества пассажиров в Таиланд до весны.

Напомним, из Екатеринбурге также начнут совершаться полеты на Шри-Ланку, а также в Бангкок. Кроме того, в 2023 году пассажиры особенно часто приобретали билеты в Египет, ОАЭ, Таиланд и Турцию, а также в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Москву и в Сочи.

Самолеты полетят из Екатеринбурга на Шри-Ланку и в Бангкок
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