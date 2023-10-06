Израильтянка пыталась вывезти из Екатеринбурга 15 килограммов драгоценностей

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Она является гражданкой Израиля и не имеет официальной работы. Женщина летела из Екатеринбурга в Анталью. В общей сложности вес драгоценностей составлял 15 килограммов, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Женщина рассказала, что все это она приобрела в Екатеринбурге примерно за тысячу евро. Однако подтвердить эту информацию чеками она не смогла.
Таможенники выяснили, что часть изделий она везла по просьбе заказчиков в Израиль, а часть на продажу. О декларировании товаров и оплате пошлины женщина не подумала, так как не знала об этом. Такую версию выдвинула сама гражданка Израиля.
Коллекция была отправлена на экспертизу. В отношении женщины возбуждено административное дело, грозит штраф от половины до двукратной стоимости партии или конфискация изделий.