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Израильтянка пыталась вывезти из Екатеринбурга 15 килограммов драгоценностей

Израильтянка пыталась вывезти из Екатеринбурга 15 килограммов драгоценностей

6 октября 2023, 06:47
Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге таможенники задержали 405 украшений и сувениров из уральских самоцветов. Коллекцию шкатулок, брошей, браслетов, сережек, колец и прочих украшений пыталась вывезти из России 56-летняя женщина.

Она является гражданкой Израиля и не имеет официальной работы. Женщина летела из Екатеринбурга в Анталью. В общей сложности вес драгоценностей составлял 15 килограммов, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Женщина рассказала, что все это она приобрела в Екатеринбурге примерно за тысячу евро. Однако подтвердить эту информацию чеками она не смогла.

Таможенники выяснили, что часть изделий она везла по просьбе заказчиков в Израиль, а часть на продажу. О декларировании товаров и оплате пошлины женщина не подумала, так как не знала об этом. Такую версию выдвинула сама гражданка Израиля.

Коллекция была отправлена на экспертизу. В отношении женщины возбуждено административное дело, грозит штраф от половины до двукратной стоимости партии или конфискация изделий.

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#Россия#Экспертиза#Штраф#Административное дело#Таможня#Пошлина#Продажа#Анталья#Конфискация#Израиль#Украшения#Малахит#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Декларирование
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