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Массовая драка произошла возле «Гринвича» в Екатеринбурге

Массовая драка произошла возле «Гринвича» в Екатеринбурге

6 октября 2023, 14:51
Фото: 1MI
В Екатеринбурге массовая драка произошла возле входа на станцию метро «Геологическая» напротив ТРЦ «Гринвич».

На опубликованных кадрах видно, как один мужчина забрался на другого сверху — агрессора пытается оттянуть за ногу другой участник потасовки. Далее один из хулиганов якобы стал бросаться запчастями для велосипеда.

По словам очевидца, в «жесткой бойне» один из мужчин продолжил драться с голым торсом. Предположительно, конфликт случился из-за того, что один из мужчин нахамил девушке. В полиции города на запрос E1.RU ответили, что по поводу случившегося никто с заявлением не обращался.

Ранее появились кадры избиения жителя Нижнего Тагила толпой гастарбайтеров.

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#Избиение#Драка#Конфликт#Массовая драка#Потасовка#Екатеринбург#Григорий Орлов
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