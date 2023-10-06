Массовая драка произошла возле «Гринвича» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
На опубликованных кадрах видно, как один мужчина забрался на другого сверху — агрессора пытается оттянуть за ногу другой участник потасовки. Далее один из хулиганов якобы стал бросаться запчастями для велосипеда.
По словам очевидца, в «жесткой бойне» один из мужчин продолжил драться с голым торсом. Предположительно, конфликт случился из-за того, что один из мужчин нахамил девушке. В полиции города на запрос E1.RU ответили, что по поводу случившегося никто с заявлением не обращался.
Ранее появились кадры избиения жителя Нижнего Тагила толпой гастарбайтеров.