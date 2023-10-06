Млекопитающие исчезнут с лица Земли при формировании следующего суперконтинента

Чтобы прийти к такому выводу, исследователи использовали модель климата, которая учитывает изменения на поверхности суши на новом суперконтиненте, а также повышение интенсивности солнечной радиации и уровня углекислого газа в атмосфере. Оказалось, что образование суперконтинента часто сопровождается массовым вымиранием, и четыре из пяти последних массовых вымираний в прошлом случились во время формирования суперконтинентов.