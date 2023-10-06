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Млекопитающие исчезнут с лица Земли при формировании следующего суперконтинента

6 октября 2023, 06:47
Млекопитающие исчезнут с планеты, когда образуется следующий суперконтинент. Ученые изучали, как млекопитающие перенесут изменения климата на Земле через 250 миллионов лет и выяснили, что создание будущего суперконтинента — Пангеи Ультима — вероятно приведет к исчезновению этой группы животных.

Чтобы прийти к такому выводу, исследователи использовали модель климата, которая учитывает изменения на поверхности суши на новом суперконтиненте, а также повышение интенсивности солнечной радиации и уровня углекислого газа в атмосфере. Оказалось, что образование суперконтинента часто сопровождается массовым вымиранием, и четыре из пяти последних массовых вымираний в прошлом случились во время формирования суперконтинентов.

Земля постоянно меняется из-за движения земной коры, и за последние 2 миллиарда лет континенты несколько раз объединялись в суперконтиненты, а затем раскалывались. Ученые предполагают, что следующий суперконтинент, Пангея Ультима, появится через 250 миллионов лет и будет характеризоваться высокими температурами, увеличенной солнечной радиацией и повышенным содержанием углекислого газа в атмосфере.

Изменения климата в результате этих факторов приведут к тому, что большая часть суши станет неподходящей для жизни млекопитающих. Хотя они имеют свойства, чтобы переносить высокие температуры, они не смогут справиться с экстремальными условиями на Пангее Ультима, где температуры могут превысить их пределы выносливости.

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