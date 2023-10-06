На фасаде «Екатеринбург-Арены» разместили поздравления Путина с 71-летием

7 октября президенту РФ Владимиру Путину исполняется 71 год. Накануне он выступил с программной речью на Валдайском форуме, где среди прочего рассказал о планах на свой день рождения — поучаствовать в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.