Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Поддерживаем президента. Урал с президентом. Горжусь Россией — Горжусь президентом, — выводится огромными буквами на экране.
7 октября президенту РФ Владимиру Путину исполняется 71 год. Накануне он выступил с программной речью на Валдайском форуме, где среди прочего рассказал о планах на свой день рождения — поучаствовать в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.
Ранее сообщалось, что нижнетагильские власти организовали акцию «10 000 шагов к жизни», приуроченную к дате подписания президентского указа о присоединении к России ЛДНР и частей Херсонской и Запорожской областей.