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На фасаде «Екатеринбург-Арены» разместили поздравления Путина с 71-летием

На фасаде «Екатеринбург-Арены» разместили поздравления Путина с 71-летием

6 октября 2023, 16:20
Фото: t.me/sverdl_pool
На медиафасаде «Екатеринбург-Арены» появился российский триколор и поздравления Владимира Путина с предстоящим днем рождения.
Поддерживаем президента. Урал с президентом. Горжусь Россией — Горжусь президентом, — выводится огромными буквами на экране.

7 октября президенту РФ Владимиру Путину исполняется 71 год. Накануне он выступил с программной речью на Валдайском форуме, где среди прочего рассказал о планах на свой день рождения — поучаствовать в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.

Ранее сообщалось, что нижнетагильские власти организовали акцию «10 000 шагов к жизни», приуроченную к дате подписания президентского указа о присоединении к России ЛДНР и частей Херсонской и Запорожской областей.

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