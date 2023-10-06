Нижнетагильский театр кукол переедет в новое здание на Гальянке

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
На разработку проектной документации, которая будет завершена в 2024 году, администрация города направила 26 млн рублей, заявил журналистам вице-мэр по соцполитике Валерий Суров.
Еще в 2017 году тогдашний мэр Сергей Носов одобрил проект реконструкции театра кукол на проспекте Ленина — предполагалось, что работы стоимостью в 730 млн рублей будут завершены к 300-летию города. Однако позднее власти решили отказаться от модернизации имеющегося здания из-за новой редакции закона «Об объектах культурного наследия», из-за которой возникли проблемы с проведением изыскательных работ.
Напомним, в эту субботу, 7 октября, в Нижнетагильском театре кукол пройдет премьера спектакля для слабовидящих зрителей.