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Published Сегодня, 13:36

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Updated Сегодня, 14:26

Нижнетагильский театр кукол переедет в новое здание на Гальянке

Нижнетагильский театр кукол переедет в новое здание на Гальянке

6 октября 2023, 13:36
Фото: Нижнетагильский театр кукол
Нижнетагильский театр кукол переедет с центрального проспекта Ленина на Гальянку. Согласно проекту, новое здание будет располагаться между улицами Уральский проспект и Удовенко.

На разработку проектной документации, которая будет завершена в 2024 году, администрация города направила 26 млн рублей, заявил журналистам вице-мэр по соцполитике Валерий Суров.

Еще в 2017 году тогдашний мэр Сергей Носов одобрил проект реконструкции театра кукол на проспекте Ленина — предполагалось, что работы стоимостью в 730 млн рублей будут завершены к 300-летию города. Однако позднее власти решили отказаться от модернизации имеющегося здания из-за новой редакции закона «Об объектах культурного наследия», из-за которой возникли проблемы с проведением изыскательных работ.

Напомним, в эту субботу, 7 октября, в Нижнетагильском театре кукол пройдет премьера спектакля для слабовидящих зрителей.

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