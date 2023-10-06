Пенсионерка бесследно исчезла в Нижнем Тагиле

Рост пропавшей женщины — 160 сантиметров, темно-русые волосы коротко подстрижены, глаза карие. В день исчезновения Татьяна была одета в рубашку лилового цвета и темные брюки. На ногах у нее были тапки, рассказали на сайте свердловского отряда «Лиза Алерт».