Пенсионерка бесследно исчезла в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Рост пропавшей женщины — 160 сантиметров, темно-русые волосы коротко подстрижены, глаза карие. В день исчезновения Татьяна была одета в рубашку лилового цвета и темные брюки. На ногах у нее были тапки, рассказали на сайте свердловского отряда «Лиза Алерт».
Пенсионерку разыскивают сотрудники полиции и поисково-спасательного отряда.
Напомним, 22 сентября 2023 года в Первоуральске пропала 15-летняя рыжая девушка с веснушками на лице. Свердловчанка ушла из детского реабилитационного центра и не вернулась. Исчезнувшего подростка ищут сотрудники полиции.