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Пенсионерка бесследно исчезла в Нижнем Тагиле

Пенсионерка бесследно исчезла в Нижнем Тагиле

6 октября 2023, 03:24
Фото: 1MI
65-летняя Татьяна Якимова из Нижнего Тагила пропала 5 октября 2023 года. У нее может быть потеря памяти.

Рост пропавшей женщины — 160 сантиметров, темно-русые волосы коротко подстрижены, глаза карие. В день исчезновения Татьяна была одета в рубашку лилового цвета и темные брюки. На ногах у нее были тапки, рассказали на сайте свердловского отряда «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Пенсионерку разыскивают сотрудники полиции и поисково-спасательного отряда.

Напомним, 22 сентября 2023 года в Первоуральске пропала 15-летняя рыжая девушка с веснушками на лице. Свердловчанка ушла из детского реабилитационного центра и не вернулась. Исчезнувшего подростка ищут сотрудники полиции.

В Первоуральске 15-летняя девочка пропала из реабилитационного центра
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