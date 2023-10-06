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Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Психолог рассказал о способах борьбы с осенней хандрой

Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж

6 октября 2023, 06:46
Фото: tagilcity.ru

Психолог рассказал о способах борьбы с осенней хандрой

Подавленное настроение, беспричинная грусть, вялость и апатия — все это признаки сезонных расстройств. Что делать жителям Нижнего Тагила, где смена времен года ощущается довольно остро? TagilCity.ru подготовил несколько советов и сделал теплый фоторепортаж с улиц любимого города.

Психологи пишут, что осенняя депрессия это не надуманное расстройство, а действительно в каком-то роде диагноз, которому подвержены жители холодных регионов. Теплое лето сменяется осенней серостью (хотя фотографии подтверждают обратное), люди уходят в себя, грустят и испытывают упадок сил.

Осень в Комсомольском сквере Нижнего ТагилаОсень в Комсомольском сквере Нижнего Тагила
Осень в Комсомольском сквере Нижнего Тагила
Фото: tagilcity.ru

Депрессия проявляется такими симптомами: грусть без причины, апатия, вялость, раздражительность, рефлексия, частая смена настроения, отсутствие сил что-либо делать. Особенно ярко это проявляется по утрам: просыпаешься, и уже лень что-либо делать. Знакомо?

Я часто беру отпуск осенью, потому что знаю, что мне в таком состоянии лучше на работу не ходить. Какая-то неизбежность ощущается, ожидание чего-то неприятного, грусть, тоска. Не могу найти объяснений, вроде все хорошо в жизни, но влияет, может быть, погода. В отпуске греюсь под одеялком, смотрю фильмы, пью какао — стандартный набор, — делится с TagilCity.ru тагильчанка Ирина.
Осенние виды Нижнего ТагилаОсенние виды Нижнего Тагила
Осенние виды Нижнего Тагила
Фото: tagilcity.ru

Есть и те, кто грусти не подвержен. Эти люди продолжают заниматься своими делами, не обращая внимание на смену времен года.

Вид на Лисью гору с Горбатого мостаВид на Лисью гору с Горбатого моста
Вид на Лисью гору с Горбатого моста
Фото: tagilcity.ru

А что же делать тем, кто грустит? Есть несколько действенных советов.

1. Настройте режим дня

Действительно, не зря молодым родителям советуют с самого начала выстраивать для малышей режим. Это помогает следовать определенной очередности действий, без сюрпризов. Постарайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Это позволит не сбивать ритмы организма. Так называемый «пересып» в субботу и воскресенье грозит долгим восстановлением сил по утрам в течение недели.

Фонтан «Каменный цветок» в Нижнем ТагилеФонтан «Каменный цветок» в Нижнем Тагиле
Фонтан «Каменный цветок» в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

2. Добавьте в рацион продукты, улучшающие настроение

Исследования доказали, что курица, мясо, жирная рыба, бананы, острый перец, орехи, темный шоколад, овсянка, гречневая каша, яйца, сыр, творог, йогурты, зелень, фасоль и чечевица, цитрусовые, авокадо, финики и даже инжир улучшают настроение. Питаться нужно по режиму — не пропускать основные приемы пищи и перекусывать между ними. Кстати, сладкое, конечно, помогает поднять настроение, но на короткий срок.

Набережная Нижнего Тагила осеньюНабережная Нижнего Тагила осенью
Набережная Нижнего Тагила осенью
Фото: tagilcity.ru

3. Чаще гуляйте

Если, конечно, позволяет погода. Осень — все-таки красивое время года, особенно в солнечную погоду.

Играть. Искать то, что радует, наполняет, вдохновляет. Отмечать это про себя. Вот листья мягким ковром стелятся под ногами. Шуршат. Мне приятно? Вот в луже отражаются солнечные лучики. Меня радует? Искать и отмечать то, что поднимет настроение. Любые мелочи, — рассказала редакции TagilCity.ru психолог для женщин Кристина Хребтова.
Вид с Горбатого моста в Нижнем ТагилеВид с Горбатого моста в Нижнем Тагиле
Вид с Горбатого моста в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

4. Больше смеха

Чаще общайтесь, улыбайтесь без причины, обсуждайте что-то смешное с коллегами, домочадцами. А еще в сети множество юмористических программ, выступлений стендаперов, сериалов. Редакция TagilCity.ru советует обратить внимание на фильмы с Максимом Лагашкиным, Павлом Деревянко, Гариком Харламовым, Юрием Стояновым и другими известными актерами.

Осенний «Комсомольский сквер»Осенний «Комсомольский сквер»
Осенний «Комсомольский сквер»
Фото: tagilcity.ru

5. Ухаживайте за собой

Запишитесь в фитнес-клуб или найдите видео-тренировки, разминайтесь, делайте упражнения для растяжки и здоровой спины, больше двигайтесь. Ухаживайте за телом, за кожей — пройдите курс массажа, делайте маски для лица, волос, принимайте ванны.

Я часто хожу в спортзал, не для спортивных достижений, а для себя. Я точно знаю, что после тренировки у меня будет отличное настроение и заряд бодрости. Бонусом — подтянутое тело, рельефные мышцы. Проверено, — уверяет тагильчанин Артем.
Набережная в Нижнем ТагилеНабережная в Нижнем Тагиле
Набережная в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

6. Больше цвета, меньше хлама

Окружите себя яркими предметами. Цветы, декор, элементы одежды — все это нравится мозгу, поднимает настроение. Сделайте так называемое «расхламление» — выкиньте старые вещи, освободите полки в шкафу, разложите все по местам. Когда вокруг все эстетично — это улучшает восприятие мира.

Купить себе подаренку из ощущения «как в детстве» — мороженку и съесть на улице (особенно, если мама запрещала есть холодное). И не только в осеннюю хандру помнить, что никто кроме вас не знает, как позаботиться о вас наилучшим образом, — советует Кристина Хребтова.
Театральный сквер в Нижнем Тагиле осеньюТеатральный сквер в Нижнем Тагиле осенью
Театральный сквер в Нижнем Тагиле осенью
Фото: tagilcity.ru

Нужно себя баловать, уверяет психолог из Нижнего Тагила. Пожалуй, этой фразой можно завершить серию советов о том, как тагильчанам справиться с осенней хандрой.

Баловать себя, радовать — это ваша задача. А если хочется ещё от кого-то поддержки, внимания, то просто скажите. У нас нет бегущей строки на лбу. Никто не догадается о том, что именно вам хочется прямо сейчас. Наслаждайтесь мгновениями. Они навсегда уйдут и никогда не вернутся. Берите себе лучшее, прекрасное, приятное. Соберите себе «корзинку» приятных воспоминаний об этой (к сожалению, быстро уходящей) осени, — говорит Кристина Хребтова.
Нижний Тагил осеньюНижний Тагил осенью
Нижний Тагил осенью
Фото: tagilcity.ru
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