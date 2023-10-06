Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Психологи пишут, что осенняя депрессия это не надуманное расстройство, а действительно в каком-то роде диагноз, которому подвержены жители холодных регионов. Теплое лето сменяется осенней серостью (хотя фотографии подтверждают обратное), люди уходят в себя, грустят и испытывают упадок сил.
Депрессия проявляется такими симптомами: грусть без причины, апатия, вялость, раздражительность, рефлексия, частая смена настроения, отсутствие сил что-либо делать. Особенно ярко это проявляется по утрам: просыпаешься, и уже лень что-либо делать. Знакомо?
Я часто беру отпуск осенью, потому что знаю, что мне в таком состоянии лучше на работу не ходить. Какая-то неизбежность ощущается, ожидание чего-то неприятного, грусть, тоска. Не могу найти объяснений, вроде все хорошо в жизни, но влияет, может быть, погода. В отпуске греюсь под одеялком, смотрю фильмы, пью какао — стандартный набор, — делится с TagilCity.ru тагильчанка Ирина.
Есть и те, кто грусти не подвержен. Эти люди продолжают заниматься своими делами, не обращая внимание на смену времен года.
А что же делать тем, кто грустит? Есть несколько действенных советов.
Действительно, не зря молодым родителям советуют с самого начала выстраивать для малышей режим. Это помогает следовать определенной очередности действий, без сюрпризов. Постарайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Это позволит не сбивать ритмы организма. Так называемый «пересып» в субботу и воскресенье грозит долгим восстановлением сил по утрам в течение недели.
Исследования доказали, что курица, мясо, жирная рыба, бананы, острый перец, орехи, темный шоколад, овсянка, гречневая каша, яйца, сыр, творог, йогурты, зелень, фасоль и чечевица, цитрусовые, авокадо, финики и даже инжир улучшают настроение. Питаться нужно по режиму — не пропускать основные приемы пищи и перекусывать между ними. Кстати, сладкое, конечно, помогает поднять настроение, но на короткий срок.
Если, конечно, позволяет погода. Осень — все-таки красивое время года, особенно в солнечную погоду.
Играть. Искать то, что радует, наполняет, вдохновляет. Отмечать это про себя. Вот листья мягким ковром стелятся под ногами. Шуршат. Мне приятно? Вот в луже отражаются солнечные лучики. Меня радует? Искать и отмечать то, что поднимет настроение. Любые мелочи, — рассказала редакции TagilCity.ru психолог для женщин Кристина Хребтова.
Чаще общайтесь, улыбайтесь без причины, обсуждайте что-то смешное с коллегами, домочадцами. А еще в сети множество юмористических программ, выступлений стендаперов, сериалов. Редакция TagilCity.ru советует обратить внимание на фильмы с Максимом Лагашкиным, Павлом Деревянко, Гариком Харламовым, Юрием Стояновым и другими известными актерами.
Запишитесь в фитнес-клуб или найдите видео-тренировки, разминайтесь, делайте упражнения для растяжки и здоровой спины, больше двигайтесь. Ухаживайте за телом, за кожей — пройдите курс массажа, делайте маски для лица, волос, принимайте ванны.
Я часто хожу в спортзал, не для спортивных достижений, а для себя. Я точно знаю, что после тренировки у меня будет отличное настроение и заряд бодрости. Бонусом — подтянутое тело, рельефные мышцы. Проверено, — уверяет тагильчанин Артем.
Окружите себя яркими предметами. Цветы, декор, элементы одежды — все это нравится мозгу, поднимает настроение. Сделайте так называемое «расхламление» — выкиньте старые вещи, освободите полки в шкафу, разложите все по местам. Когда вокруг все эстетично — это улучшает восприятие мира.
Купить себе подаренку из ощущения «как в детстве» — мороженку и съесть на улице (особенно, если мама запрещала есть холодное). И не только в осеннюю хандру помнить, что никто кроме вас не знает, как позаботиться о вас наилучшим образом, — советует Кристина Хребтова.
Нужно себя баловать, уверяет психолог из Нижнего Тагила. Пожалуй, этой фразой можно завершить серию советов о том, как тагильчанам справиться с осенней хандрой.
Баловать себя, радовать — это ваша задача. А если хочется ещё от кого-то поддержки, внимания, то просто скажите. У нас нет бегущей строки на лбу. Никто не догадается о том, что именно вам хочется прямо сейчас. Наслаждайтесь мгновениями. Они навсегда уйдут и никогда не вернутся. Берите себе лучшее, прекрасное, приятное. Соберите себе «корзинку» приятных воспоминаний об этой (к сожалению, быстро уходящей) осени, — говорит Кристина Хребтова.