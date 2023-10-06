Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж

Действительно, не зря молодым родителям советуют с самого начала выстраивать для малышей режим. Это помогает следовать определенной очередности действий, без сюрпризов. Постарайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Это позволит не сбивать ритмы организма. Так называемый «пересып» в субботу и воскресенье грозит долгим восстановлением сил по утрам в течение недели.