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Почти триллиона рублей достиг товарооборот в Свердловской области в 2023 году

Почти триллиона рублей достиг товарооборот в Свердловской области в 2023 году

6 октября 2023, 13:11
Фото: 1MI
С начала 2023 года розничный товарооборот в Свердловской области превысил 907 млрд рублей. За это время местные аграрии произвели продукции на 127,4 млрд рублей, а производители пищевых продуктов и напитков — на 135,1 млрд рублей.

Один из приоритетов регионального правительства заключается в поддержке сельскохозяйственной отрасли: только в этом году различные субсидии были предоставлены около 300 фермерам.

Отдельно вице-губернатор Алексей Шмыков отметил тренд на рост потребления здоровой продукции среди уральцев. На это, в частности, указывает увеличение спроса на местную продукцию в магазинах сети «Фермерские островки», передает департамент информполитики региона.

Ранее свердловская администрация анонсировала выделение 14 млн рублей на жилищные субсидии аграриям.

Фото: департамент информполитики Свердловской области
«Подъемные» выплаты утверждены для аграриев в Свердловской области
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#Экономика#Свердловская область#Сельское хозяйство#Товары#Аграрии#Товар#Григорий Орлов
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