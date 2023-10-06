Почти триллиона рублей достиг товарооборот в Свердловской области в 2023 году

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Один из приоритетов регионального правительства заключается в поддержке сельскохозяйственной отрасли: только в этом году различные субсидии были предоставлены около 300 фермерам.
Отдельно вице-губернатор Алексей Шмыков отметил тренд на рост потребления здоровой продукции среди уральцев. На это, в частности, указывает увеличение спроса на местную продукцию в магазинах сети «Фермерские островки», передает департамент информполитики региона.
Ранее свердловская администрация анонсировала выделение 14 млн рублей на жилищные субсидии аграриям.