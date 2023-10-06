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Подростки стреляли в школьника в Екатеринбурге за отказ покупать вейп

Подростки стреляли в школьника в Екатеринбурге за отказ покупать вейп

6 октября 2023, 05:43
Фото: 1MI
В Екатеринбурге толпа подростков выстрелили из пневматического оружия в 14-летнего мальчика за то, что он отказался покупать электронную сигарету.

Двое парней подошли к мальчику около Дворца молодежи и стали заставлять его купить электронную сигарету. Екатеринбуржец отказался, но они продолжали настаивать на покупке. Когда ситуация стала напряженной, мальчик брызнул им в глаза баллончиком, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

На следующий день хулиганы его подкараулили и тоже распылили ему в лицо аэрозоль. Еще через несколько дней, когда он гулял со своим другом, за ними погнались 15 подростков. На приятеля напали шестеро человек, а остальные принялись бить первого мальчика.

Также пострадавшему стреляли в голову и ногу из пневмата. Две пули пролетели мимо, одна попала. Ребенка отвезли в больницу, где врачи вынули из него пулю. Злоумышленников сейчас ищут сотрудники полиции.

Напомним, ночью 1 октября 2023 года в Екатеринбурге толпа незнакомцев избила мужчину. Пострадавшего горожанина увезли в больницу.

Толпой на одного: в Екатеринбурге зверски избили мужчину
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