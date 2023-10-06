Подростки стреляли в школьника в Екатеринбурге за отказ покупать вейп

На следующий день хулиганы его подкараулили и тоже распылили ему в лицо аэрозоль. Еще через несколько дней, когда он гулял со своим другом, за ними погнались 15 подростков. На приятеля напали шестеро человек, а остальные принялись бить первого мальчика.