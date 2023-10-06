Подросток в Березниках подозревается в намерении сделать теракт в школе

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
От имени задержанного школьника 3 октября 2023 года в мессенджере Telegram появился канал, где публиковали руководства о том, как делать оружие и взрывчатые устройства. Кроме того, в канале некто писал посты с угрозами убить на следующей неделе всех, кто находится в школе №30.
Администратор канала также публиковал фотографию подростка, его ссылки на профиль в соцсети, а также номер его телефона. Предположительно, все эти действия могли совершать неизвестные от имени подозреваемого, пишет Properm.
Напомним, 2 октября 2023 года в Сургуте семиклассник написал на стене в школьном туалете, что собирается устроить теракт в школе 7 октября. Заметившая надпись уборщица рассказала об этом директору. Вскоре в школу приехали сотрудники полиции.