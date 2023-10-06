Подросток в Березниках подозревается в намерении сделать теракт в школе

От имени задержанного школьника 3 октября 2023 года в мессенджере Telegram появился канал, где публиковали руководства о том, как делать оружие и взрывчатые устройства. Кроме того, в канале некто писал посты с угрозами убить на следующей неделе всех, кто находится в школе №30.