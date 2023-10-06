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Подросток в Березниках подозревается в намерении сделать теракт в школе

Подросток в Березниках подозревается в намерении сделать теракт в школе

6 октября 2023, 07:30
Фото: 1MI
В городе Березники задержали подростка, который якобы хотел устроить террористический акт в школе.

От имени задержанного школьника 3 октября 2023 года в мессенджере Telegram появился канал, где публиковали руководства о том, как делать оружие и взрывчатые устройства. Кроме того, в канале некто писал посты с угрозами убить на следующей неделе всех, кто находится в школе №30.

Администратор канала также публиковал фотографию подростка, его ссылки на профиль в соцсети, а также номер его телефона. Предположительно, все эти действия могли совершать неизвестные от имени подозреваемого, пишет Properm.

Напомним, 2 октября 2023 года в Сургуте семиклассник написал на стене в школьном туалете, что собирается устроить теракт в школе 7 октября. Заметившая надпись уборщица рассказала об этом директору. Вскоре в школу приехали сотрудники полиции.

В Сургуте семиклассник написал в туалете угрозу совершить теракт
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