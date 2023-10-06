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Прокуратура занялась делом о невыплате по ранению военному из Тагила

Прокуратура занялась делом о невыплате по ранению военному из Тагила

6 октября 2023, 12:27
Фото: 1MI
Прокуратура инициировала проверку по публикации TagilCity.ru о военном из Нижнего Тагила, который не может получить выплату за ранение в зоне СВО. Проверку проводят все три районные прокуратуры города, а контролирует областное ведомство.

В ходе надзорного мероприятия ведомства проверят информацию, предоставленную героем публикации TagilCity.ru. Для этого редакция передала прокуратуре данные военного.

Проведение проверки по доводам данной публикации находится на контроле прокурора Свердловской области, — сообщили TagilCity.ru в прокуратуре Дзержинского района.

Ранее Андрей В. рассказал журналисту редакции, что из-за бюрократических проволочек не может получить выплату 3 млн рублей за тяжелое ранение в живот на передовой. Оригиналы справок из госпиталя, которые нужны для выплаты и оформления инвалидности, до военной части за полгода так и не дошли. В зону СВО военный из Нижнего Тагила пошел добровольцем. Был награжден медалью «За отвагу».

«Жду полгода»: солдату из Нижнего Тагила из-за бюрократии не дают выплату за ранение
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