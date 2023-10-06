Прокуратура занялась делом о невыплате по ранению военному из Тагила

Ранее Андрей В. рассказал журналисту редакции, что из-за бюрократических проволочек не может получить выплату 3 млн рублей за тяжелое ранение в живот на передовой. Оригиналы справок из госпиталя, которые нужны для выплаты и оформления инвалидности, до военной части за полгода так и не дошли. В зону СВО военный из Нижнего Тагила пошел добровольцем. Был награжден медалью «За отвагу».