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Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Пропавшая в Нижнем Тагиле пенсионерка из больницы найдена

Пропавшая в Нижнем Тагиле пенсионерка из больницы найдена

6 октября 2023, 13:54
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле завершились поиски пенсионерки, которая ушла из больницы и пропала. Она найдена на территории карьера.

Женщину зовут Татьяна Якимова. Родственники нашли ее на территории карьера в районе поселка Сухоложский. Туда женщина дошла пешком, сообщили в МВД.

Женщине потребовалась помощь медиков, так как она была выбита из сил. На место приезжала скорая помощь.

Напомним, что 5 октября тагильчанку выписали из больницы. Пока медики готовили необходимые документы и разговаривали с родственниками, женщина ушла из учреждения. С тех пор родственники не могли ее найти или как-то с ней связаться.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Больница#Скорая помощь#МВД#Пропажа#Карьер#Дарья Сорокина
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