Пропавшая в Нижнем Тагиле пенсионерка из больницы найдена

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Женщину зовут Татьяна Якимова. Родственники нашли ее на территории карьера в районе поселка Сухоложский. Туда женщина дошла пешком, сообщили в МВД.
Женщине потребовалась помощь медиков, так как она была выбита из сил. На место приезжала скорая помощь.
Напомним, что 5 октября тагильчанку выписали из больницы. Пока медики готовили необходимые документы и разговаривали с родственниками, женщина ушла из учреждения. С тех пор родственники не могли ее найти или как-то с ней связаться.