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Updated Сегодня, 09:30

Просроченные медикаменты хранились в поликлинике в Екатеринбурге

Просроченные медикаменты хранились в поликлинике в Екатеринбурге

6 октября 2023, 09:30
Фото: 1MI
В Екатеринбурге во время прокурорской проверки в поликлинике №1 обнаружили просроченные лекарственные препараты.

Сотрудники ведомства внесли представление главврачу. Также в отношении должностного лица, который виновен в хранении непригодных для использования лекарств, возбудили дело по административному правонарушению.

Препараты с истекшим сроком годности изъяли из учреждения, а виновного привлекли к ответственности, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, с января по августа 2023 года в Свердловской области изготовление лекарственных средств стало ниже на 42% в сравнении с этим же периодом 2022 года. А производство химических продуктов веществ повысилось на 3%.

Производство лекарств в Свердловской области упало почти на 50%
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#Прокуратура#Нарушение#Административная ответственность#Поликлиника#Лекарства#Медикаменты#Препараты#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Медицинское учреждение#Учреждение
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