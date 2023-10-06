Просроченные медикаменты хранились в поликлинике в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Сотрудники ведомства внесли представление главврачу. Также в отношении должностного лица, который виновен в хранении непригодных для использования лекарств, возбудили дело по административному правонарушению.
Препараты с истекшим сроком годности изъяли из учреждения, а виновного привлекли к ответственности, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, с января по августа 2023 года в Свердловской области изготовление лекарственных средств стало ниже на 42% в сравнении с этим же периодом 2022 года. А производство химических продуктов веществ повысилось на 3%.