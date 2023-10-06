Ремонт двора на улице Дружинина завершился в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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На событие был приглашен глава города Владислав Пинаев и представители подрядчика, сообщили в пресс-службе мэрии.
Гостей встречали с пирогами и словами благодарности за отлично выполненную работу. Отмечается, что во дворе была создана современная многофункциональная площадка. Все работы проводились в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Стоимость работ по благоустройству городских дворов составила 46,5 млн рублей. Деньги были выделены из областного, местного бюджетов и взносов жителей дома.
Отмечается, что за лето строители благоустроили более 21 тысячи кв. метров дворовой территории. Асфальт появился на проездах, пешеходных дорожках и парковках, а также вокруг дома.
Помимо этого, здесь была смонтирована система наружного освещения. В центре площадки рабочие установили садово-парковые качели, детское и спортивное оборудование. Возле подъездов специалисты поставили лавочки и урны. А вдоль дорожек было высажено свыше 120 новых деревьев.
Владислав Пинаев сообщил, что это одно из лучших дворовых пространств, обустроенных в городе за период реализации нацпроекта.
Выполненные работы не только преобразили внешний вид дома, но и стали выгодной инвестицией в стоимость жилья. Поддержка проектов по созданию комфортной среды на федеральном, областном уровне и со стороны собственников жилья обеспечивает такие замечательные результаты, — добавил мэр города.
Ранее сообщалось, что благоустройство дворов на Вагонке и ГГМ в Нижнем Тагиле завершится в начале октября.