tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Ремонт двора на улице Дружинина завершился в Нижнем Тагиле

Ремонт двора на улице Дружинина завершился в Нижнем Тагиле

6 октября 2023, 07:44
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на улице Дружинина, 39 завершился ремонт двора. В честь этого события состоялся праздник.

На событие был приглашен глава города Владислав Пинаев и представители подрядчика, сообщили в пресс-службе мэрии.

Гостей встречали с пирогами и словами благодарности за отлично выполненную работу. Отмечается, что во дворе была создана современная многофункциональная площадка. Все работы проводились в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Стоимость работ по благоустройству городских дворов составила 46,5 млн рублей. Деньги были выделены из областного, местного бюджетов и взносов жителей дома.

Отмечается, что за лето строители благоустроили более 21 тысячи кв. метров дворовой территории. Асфальт появился на проездах, пешеходных дорожках и парковках, а также вокруг дома.

Помимо этого, здесь была смонтирована система наружного освещения. В центре площадки рабочие установили садово-парковые качели, детское и спортивное оборудование. Возле подъездов специалисты поставили лавочки и урны. А вдоль дорожек было высажено свыше 120 новых деревьев.

Владислав Пинаев сообщил, что это одно из лучших дворовых пространств, обустроенных в городе за период реализации нацпроекта.

Выполненные работы не только преобразили внешний вид дома, но и стали выгодной инвестицией в стоимость жилья. Поддержка проектов по созданию комфортной среды на федеральном, областном уровне и со стороны собственников жилья обеспечивает такие замечательные результаты, — добавил мэр города.

Ранее сообщалось, что благоустройство дворов на Вагонке и ГГМ в Нижнем Тагиле завершится в начале октября.

Благоустройство дворов на Вагонке и ГГМ в Нижнем Тагиле завершится в начале октября
Узнать подробнее
Читайте также:
В поселке Висим завершился капремонт церковно-приходской школыМэрия Екатеринбурга ищет подрядчика для стройки улиц на ВИЗе
#Нижний Тагил#Касается каждого#Праздник#Подрядчик#Владислав Пинаев#Асфальт#Глава города#Областной бюджет#Парковки#Дворовая территория#Работы#Строители#Дарья Сорокина#Улица Дружинина#Ремонт двора#Местный бюджет#Проезды#Пешеходные дорожки#Наружное освещение#Детское оборудование#Спортивное оборудование#Комфортная среда
Подпишитесь
Эксперт рассказал, ждать ли водителям Нижнего Тагила увеличение цен на топливо
Вчера, 11:57
В школе под Нижним Тагилом проводят проверку после сообщений об отсутствии питания
Вчера, 13:30
На 10% подорожали за неделю помидоры в Свердловской области
Вчера, 12:14
Жители села Большая Лая остались замурованы после ремонта дороги
4 октября, 08:17
Пищепром, проекты для покойников и обер-мастер: кандидаты в мэры о планах на Тагил
4 октября, 12:38
В Нижнем Тагиле наградили лучших учителей
Вчера, 12:26