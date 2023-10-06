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Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Школьница пропала под Екатеринбургом после конфликта с подругой

Школьница пропала под Екатеринбургом после конфликта с подругой

6 октября 2023, 16:57
Фото: 1MI
В поселке под Верхней Пышмой 14-летняя девочка с особенностями умственного развития пропала без вести после того, как у нее случилась неприятная ситуация в школе.

Пропавшую в селе Балтым школьницу зовут Милана Галимова. 6 октября у девочки вышло недопонимание с подругой, у которой она выхватила телефон, — гаджет возвращали через директора. После окончания уроков Милана не вернулась домой, пишет E1.RU со ссылкой на ее родных.

В день исчезновения подросток была одета в серую кофту с принтом, джинсы, шапку и белые кроссовки с розовой полосой. К поискам девочки подключена полиция и волонтеры.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле нашли живой ушедшую из больницы пожилую пациентку.

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Фото: E1.RU
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