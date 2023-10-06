Школьница пропала под Екатеринбургом после конфликта с подругой

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Пропавшую в селе Балтым школьницу зовут Милана Галимова. 6 октября у девочки вышло недопонимание с подругой, у которой она выхватила телефон, — гаджет возвращали через директора. После окончания уроков Милана не вернулась домой, пишет E1.RU со ссылкой на ее родных.
В день исчезновения подросток была одета в серую кофту с принтом, джинсы, шапку и белые кроссовки с розовой полосой. К поискам девочки подключена полиция и волонтеры.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле нашли живой ушедшую из больницы пожилую пациентку.