Школьница пропала под Екатеринбургом после конфликта с подругой

Пропавшую в селе Балтым школьницу зовут Милана Галимова. 6 октября у девочки вышло недопонимание с подругой, у которой она выхватила телефон, — гаджет возвращали через директора. После окончания уроков Милана не вернулась домой, пишет E1.RU со ссылкой на ее родных.