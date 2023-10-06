Силовики задержали подозреваемого в убийстве жителя Уктуса на глазах у ребенка

Предполагаемого убийцу задержали в Челябинской области, где он скрывался вместе супругой и пятилетним сыном, вынужденно ставшими свидетелями его преступления. На допросе свердловчанин признался в содеянном и рассказал, что все произошло спонтанно в квартире 40-летнего убитого на Уктусе, куда он пришел с семьей в гости.