Силовики задержали подозреваемого в убийстве жителя Уктуса на глазах у ребенка

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Предполагаемого убийцу задержали в Челябинской области, где он скрывался вместе супругой и пятилетним сыном, вынужденно ставшими свидетелями его преступления. На допросе свердловчанин признался в содеянном и рассказал, что все произошло спонтанно в квартире 40-летнего убитого на Уктусе, куда он пришел с семьей в гости.
Осознав произошедшее, екатеринбуржец, по его словам, испугался и скрылся вместе с семьей. Скорую помощь он не вызвал, сообщает E1.RU со ссылкой на источник в СК.
Ранее жителя Верхотурья обвинили в расправе над женой спящего собутыльника.