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Силовики задержали подозреваемого в убийстве жителя Уктуса на глазах у ребенка

Силовики задержали подозреваемого в убийстве жителя Уктуса на глазах у ребенка

6 октября 2023, 15:19
Фото: 1MI

Силовики задержали подозреваемого в убийстве жителя Уктуса на глазах у ребенка

Правоохранители задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве жителя Екатеринбурга в его квартире на глазах у маленького ребенка.

Предполагаемого убийцу задержали в Челябинской области, где он скрывался вместе супругой и пятилетним сыном, вынужденно ставшими свидетелями его преступления. На допросе свердловчанин признался в содеянном и рассказал, что все произошло спонтанно в квартире 40-летнего убитого на Уктусе, куда он пришел с семьей в гости.

Осознав произошедшее, екатеринбуржец, по его словам, испугался и скрылся вместе с семьей. Скорую помощь он не вызвал, сообщает E1.RU со ссылкой на источник в СК.

Ранее жителя Верхотурья обвинили в расправе над женой спящего собутыльника.

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#Следственный комитет#Уголовное дело#Убийство#Криминал#Задержание#Екатеринбург#Григорий Орлов
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