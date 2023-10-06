Студента УрФУ из Туркменистана могут выслать на родину из-за ошибки вуза

В вузе молодому человеку предложили на триместр вернуться в Туркменистан, пообещав за это время оформить документы для его возвращения. Студент обратился за помощью в УАБ, и 28 сентября суд встал на сторону иностранца, увидев допущение халатности в действиях УрФУ. Спустя неделю после судебного заседания администрация вуза пригласила Ярашгулыева на встречу — но в назначенном месте его поджидали полицейские в штатском, отвезшие его в отдел. 6 октября решение по делу иностранного студента вынесет Кировский районный суд.