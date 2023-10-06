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Студента УрФУ из Туркменистана могут выслать на родину из-за ошибки вуза

Студента УрФУ из Туркменистана могут выслать на родину из-за ошибки вуза

6 октября 2023, 09:15
Фото: 1MI
Старшекурсник УрФУ Ишангулы Ярашгулыев оказался под угрозой депортации в Туркменистан из-за ошибки вуза, по неизвестной причине не продлившего ему визу.

Ярашгулыев учится на бюджете на четвертом и заключительном курсе департамента металлургии и металловедения УрФУ. Каждый год студент обращался международный отдел университета и продлевал визу, но в этот раз его постфактум оповестили об истечении срока действия документа, сообщает ЕАН со ссылкой на президента Уральской ассоциации беженцев Людмилу Лукашеву.

В вузе молодому человеку предложили на триместр вернуться в Туркменистан, пообещав за это время оформить документы для его возвращения. Студент обратился за помощью в УАБ, и 28 сентября суд встал на сторону иностранца, увидев допущение халатности в действиях УрФУ. Спустя неделю после судебного заседания администрация вуза пригласила Ярашгулыева на встречу — но в назначенном месте его поджидали полицейские в штатском, отвезшие его в отдел. 6 октября решение по делу иностранного студента вынесет Кировский районный суд.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге суд депортировал мигранта, спасшего трех детей при пожаре.

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