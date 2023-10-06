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Свыше 50 человек и 12 единиц техники тушили ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Свыше 50 человек и 12 единиц техники тушили ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

6 октября 2023, 11:32
Фото: МЧС по Свердловской области
В пятницу, 6 октября, на заводе ЕВРАЗ НТМК произошел пожар: вспыхнуло масло на площади в 100 квадратных метров.
Горело масло в масляной ванне на открытой площадке, — сообщили в пресс-службе свердловского главка МЧС.

К двум часам дня пожарные локализовали возгорание, еще через 13 минут открытое пламя было потушено. Уточняется, что в ликвидации пожара участвовали 56 человек, было задействовано 12 единиц спецтехники.

Как сообщалось ранее, густой черный дым со стороны коксохимического производства НТМК тагильчане наблюдали из разных районов города. В пресс-службе предприятия сообщили, что расследованием ЧП займется спецкомиссия.

Фото: МЧС по Свердловской области
ЕВРАЗ НТМК рассказал о возгорании на Коксохиме в Нижнем Тагиле 6 октября
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#Нижний Тагил#Пожар#ЕВРАЗ НТМК#НТМК#Возгорание#МЧС#Григорий Орлов
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