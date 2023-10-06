Свыше 50 человек и 12 единиц техники тушили ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Горело масло в масляной ванне на открытой площадке, — сообщили в пресс-службе свердловского главка МЧС.
К двум часам дня пожарные локализовали возгорание, еще через 13 минут открытое пламя было потушено. Уточняется, что в ликвидации пожара участвовали 56 человек, было задействовано 12 единиц спецтехники.
Как сообщалось ранее, густой черный дым со стороны коксохимического производства НТМК тагильчане наблюдали из разных районов города. В пресс-службе предприятия сообщили, что расследованием ЧП займется спецкомиссия.