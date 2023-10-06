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«Уральские пельмени» снимают в Екатеринбурге новое шоу для СТС

«Уральские пельмени» снимают в Екатеринбурге новое шоу для СТС

6 октября 2023, 05:21
Фото: 1MI
Участники «Уральских пельменей» снимают в Екатеринбурге научно-популярное шоу для ТВ-канала СТС.

Данное шоу будет называться «Уральские умельцы». Актеры Сергей Исаев, Дмитрий Соколов и Дмитрий Брекоткин будут воплощать в жизнь сказочные литературные сюжеты, используя законы химии, физики и математики. Руководить ими будет актриса Ева Жук, рассказали в пресс-службе «Национальной Медиа Группы».

Эксперименты участники проекта проводили в екатеринбургских павильонах. По словам художника-постановщика Евгения Кравцова, иногда приходилось разбирать готовые изделия и забирать из них механизмы, необходимые для создания своих конструкций.

Также команда шоу снимает свой первый сериал «Мама будет против».

Напомним, в новой миниатюре «Уральских пельменей» участники высмеяли экологию Нижнего Тагила, а также «министра экологии».

«Уральские пельмени» высмеяли экологию Нижнего Тагила в новом шоу
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