«Уральские пельмени» снимают в Екатеринбурге новое шоу для СТС

Данное шоу будет называться «Уральские умельцы». Актеры Сергей Исаев, Дмитрий Соколов и Дмитрий Брекоткин будут воплощать в жизнь сказочные литературные сюжеты, используя законы химии, физики и математики. Руководить ими будет актриса Ева Жук, рассказали в пресс-службе «Национальной Медиа Группы».