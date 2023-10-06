«Уральские пельмени» снимают в Екатеринбурге новое шоу для СТС

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Данное шоу будет называться «Уральские умельцы». Актеры Сергей Исаев, Дмитрий Соколов и Дмитрий Брекоткин будут воплощать в жизнь сказочные литературные сюжеты, используя законы химии, физики и математики. Руководить ими будет актриса Ева Жук, рассказали в пресс-службе «Национальной Медиа Группы».
Эксперименты участники проекта проводили в екатеринбургских павильонах. По словам художника-постановщика Евгения Кравцова, иногда приходилось разбирать готовые изделия и забирать из них механизмы, необходимые для создания своих конструкций.
Также команда шоу снимает свой первый сериал «Мама будет против».
Напомним, в новой миниатюре «Уральских пельменей» участники высмеяли экологию Нижнего Тагила, а также «министра экологии».