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В Екатеринбурге оштрафован водитель, который припарковался на тротуаре

В Екатеринбурге оштрафован водитель, который припарковался на тротуаре

6 октября 2023, 13:53
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
Водитель, который припарковался на тротуаре в Екатеринбурге, оштрафован.

Замечен нарушитель был 25 сентября около 11.30 вблизи дома №67 на ул. Комсомольская. Там стояла машина ГАЗ прямо на тротуаре, сообщает Госавтоинспекция Екатеринбурга.

54-летнего водителя разыскали и пригласили на разговор. Мужчина рассказал, что он припарковался в неположенном месте, чтобы пропустить встречный автомобиль не создавать помехи другим транспортным средствам.

В результате его привлекли к ответственности по ч.3 ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств» и оштрафовали на тысячу рублей. Также с ним провели разъяснительную беседу.

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#Свердловская область#Нарушение#Штраф#Парковка#Тротуар#Водитель#Госавтоинспекция#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Правила остановки
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