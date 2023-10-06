В Екатеринбурге оштрафован водитель, который припарковался на тротуаре

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Замечен нарушитель был 25 сентября около 11.30 вблизи дома №67 на ул. Комсомольская. Там стояла машина ГАЗ прямо на тротуаре, сообщает Госавтоинспекция Екатеринбурга.
54-летнего водителя разыскали и пригласили на разговор. Мужчина рассказал, что он припарковался в неположенном месте, чтобы пропустить встречный автомобиль не создавать помехи другим транспортным средствам.
В результате его привлекли к ответственности по ч.3 ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств» и оштрафовали на тысячу рублей. Также с ним провели разъяснительную беседу.