В Екатеринбурге после стрельбы из пистолета в подростка организована проверка

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
В прокуратуре отметили, что все произошло из-за малозначительного повода. В результате конфликта один из нападавших выстрелил в сторону подростка из пневматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Школьника госпитализировали в больницу. Теперь представители прокуратуры намерены выяснить, как соблюдался закон в области охраны жизни и здоровья детей. После будут приняты меры реагирования.
Напомним, что толпа подростков выстрелили из оружия в 14-летнего мальчика. Причиной для конфликта послужило то, что он отказался покупать электронную сигарету.