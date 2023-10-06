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В Екатеринбурге после стрельбы из пистолета в подростка организована проверка

В Екатеринбурге после стрельбы из пистолета в подростка организована проверка

6 октября 2023, 08:30
Фото: 1MI
После сообщений СМИ о нападении банд подростков на школьника в Екатеринбурге, организована проверка. Ранее сообщалось, что напали тинейджеры на 14-летнего мальчика в центре города.

В прокуратуре отметили, что все произошло из-за малозначительного повода. В результате конфликта один из нападавших выстрелил в сторону подростка из пневматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Школьника госпитализировали в больницу. Теперь представители прокуратуры намерены выяснить, как соблюдался закон в области охраны жизни и здоровья детей. После будут приняты меры реагирования.

Напомним, что толпа подростков выстрелили из оружия в 14-летнего мальчика. Причиной для конфликта послужило то, что он отказался покупать электронную сигарету.

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#Происшествия#Проверка#Прокуратура#Оружие#Стрельба#Пистолет#Школьник#Госпитализация#Екатеринбург#Подросток#Дарья Сорокина#Пневматический пистолет#Электронная сигарета
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