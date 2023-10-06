В Екатеринбурге студент трогал девушек за интимные места

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Полицейские подозревают, что жертв может быть больше. Об этом сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Ранее в полицию неоднократно поступала информация, что неизвестный парень подходит к девушкам на улицах, трогает их за интимные места и убегает. А на территории Кировского района от его действий пострадала 17-летняя школьница.
Задержан 21-летний молодой человек. Он учится в одном из местных университете. Он во всем сознался.
Теперь полицейские просят всех жертв студента позвонить по номеру +7(965)513-42-49, 102 (02) или обратиться в ближайший территориальный ОВД.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина в клетчатой рубашке в Екатеринбурге ударил по попе мимо проходящую девушку.