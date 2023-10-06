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Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

В Екатеринбурге студент домогался девушек на улице

В Екатеринбурге студент трогал девушек за интимные места

6 октября 2023, 11:41
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге студент домогался девушек на улице

В Екатеринбурге ведутся поиски пострадавших от студента, который приставал к девушкам на улицах. Самого молодого человека уже задержали, его подозревают в совершении противоправных действий в отношении школьницы.

Полицейские подозревают, что жертв может быть больше. Об этом сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Ранее в полицию неоднократно поступала информация, что неизвестный парень подходит к девушкам на улицах, трогает их за интимные места и убегает. А на территории Кировского района от его действий пострадала 17-летняя школьница.

Задержан 21-летний молодой человек. Он учится в одном из местных университете. Он во всем сознался.

Теперь полицейские просят всех жертв студента позвонить по номеру +7(965)513-42-49, 102 (02) или обратиться в ближайший территориальный ОВД.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина в клетчатой рубашке в Екатеринбурге ударил по попе мимо проходящую девушку.

Следователи разбираются в нападении студента из Йемена на школьницу в Екатеринбурге
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