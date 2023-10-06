В Качканаре отменен спектакль из-за его названия

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Данный спектакль решили не показывать из-за слова «тупой» в его названии, рассказал режиссер Центра Антон Бутаков у себя в Telegram-канале.
Напомним, в июне 2023 года в Центре современной драматургии силовиками проводилась проверка. По итогам прошедшего мероприятия были установлены нарушения антитеррористической безопасности.
Из-за этого Бутакова вызвали в суд для разбирательства. При этом художественный руководитель театра отметил, что все выявленные недостатки были указаны и что они будут исправлены.