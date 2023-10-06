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Published Сегодня, 04:09

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Updated Сегодня, 04:12

В Качканаре отменен спектакль из-за его названия

В Качканаре отменен спектакль из-за его названия

6 октября 2023, 04:09
Фото: 1MI
Постановку Центра современной драматургии «Сережа очень тупой» в Качканаре решили отменить из-за названия.

Данный спектакль решили не показывать из-за слова «тупой» в его названии, рассказал режиссер Центра Антон Бутаков у себя в Telegram-канале.

Напомним, в июне 2023 года в Центре современной драматургии силовиками проводилась проверка. По итогам прошедшего мероприятия были установлены нарушения антитеррористической безопасности.

Из-за этого Бутакова вызвали в суд для разбирательства. При этом художественный руководитель театра отметил, что все выявленные недостатки были указаны и что они будут исправлены.

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