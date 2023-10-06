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Published Сегодня, 07:28

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Updated Сегодня, 07:30

В Каменске-Уральском банда женилась на мигрантах за деньги

В Каменске-Уральском банда женилась на мигрантах за деньги

6 октября 2023, 07:28
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском поймана банда, помогавшая мигрантам незаконно легализоваться в России. Они заключали фиктивные браки с ними за деньги, чтобы нахождение иностранцев в РФ стало законным.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемыми по нему проходят 51-летняя уроженка страны СНГ, 39-летняя жительница Каменска-Уральского и 38-летний мужчина, также являющийся местным жителем. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Всех троих обвиняют в организации незаконной миграции. Следствие полагает, что с 2021 по 2022 годы банда находила иностранцев и предлагала им заключить фиктивные браки, чтобы их дальнейшее пребывание в стране было законным. За это им платили деньги.

В общей сложности они проделали это с тремя иностранцами. По решению суда все браки признали недействительными. Дело направлено в суд, обвиняемым грозит по семь лет тюрьмы.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Прокуратура#Суд#Деньги#Мигранты#Тюрьма#Банда#Организация#Дарья Сорокина#Фиктивные браки#Незаконная миграция
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