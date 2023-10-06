В Каменске-Уральском банда женилась на мигрантах за деньги

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемыми по нему проходят 51-летняя уроженка страны СНГ, 39-летняя жительница Каменска-Уральского и 38-летний мужчина, также являющийся местным жителем. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Всех троих обвиняют в организации незаконной миграции. Следствие полагает, что с 2021 по 2022 годы банда находила иностранцев и предлагала им заключить фиктивные браки, чтобы их дальнейшее пребывание в стране было законным. За это им платили деньги.
В общей сложности они проделали это с тремя иностранцами. По решению суда все браки признали недействительными. Дело направлено в суд, обвиняемым грозит по семь лет тюрьмы.